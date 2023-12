Fuzuê: Miguel descobre identidade falsa de César; descubra como!

Na tentativa de conseguir se aproximar de Luna (Giovana Cordeiro), César (Leopoldo Pacheco) vai usar toda a sua lábia para conquistar Miguel (Nicolas Prattes), mas as coisas não vão sair como o planejado. No capítulo de Fuzuê, nesta sexta-feira (22), o pesquisador pede para o genro atuar como seu advogado e ajudá-lo na regularização dos seus documentos. Miguel estranha o pedido, já que é filho do maior desafeto de César, mas acaba aceitando a missão.

Num descuido do pai de Luna, que deixa cair sua carteira ao levantar para ir ao banheiro, o advogado percebe que o documento de identidade que está nela tem o nome de Carlos Novaes da Luz. Intrigado com aquilo, Miguel tira uma foto do documento antes do sogro voltar. Já na casa de Luna, ele revela a ela que César cometeu o crime de falsidade ideológica e pede para que a amada tenha cuidado com o pai.

A audiência de Fuzuê não está nada bem, mas a TV Globo planeja momentos diferentes com o retorno de César (Leopoldo Pacheco), que vai deixar a briga entre suas filhas ainda mais quente. Acontece que nos próximos capítulos da novela das 19 horas, o homem vai armar para cima de Luna (Giovana Cordeiro), herdeira do tesouro.

Para colocar a mão na fortuna da Dama de Ouro, o vilão de Fuzuê combina com Preciosa (Marina Ruy Barbosa) uma pausa nos conflitos com a filha de Maria Navalha (Olivia Araujo), algo que desagrada a ruiva.

Acontece que Luna é herdeira direta da Dama de Ouro e, por isso, fica com toda a fortuna, pensando nisso César decide que é hora de colocar o seu nome nos documentos da filha que rejeitou no passado. A novela é criada e escrita por Gustavo Reiz.

