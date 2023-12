Está grave? Irmã de Celine Dion dá atualização ‘comovente’ sobre a saúde da cantora

Dezembro de 2022 partiu o coração dos fãs de Celine Dion, quando foi revelado que a cantora sofria da síndrome da pessoa rígida, uma doença incurável caracterizada por causar rigidez progressiva e espasmos nos músculos do tronco e abdômen.

Nesse mesmo ano, a cantora de 'My Heart Will Go On' anunciou o cancelamento de sua turnê 'Courage' devido ao seu diagnóstico, que também afeta as cordas vocais e o coração. Ela fez esse anúncio através de sua conta no Instagram, onde ofereceu um discurso aos seus seguidores e foi vista pela primeira vez desde o diagnóstico. "As cordas vocais são músculos, e o coração também é um músculo".

Após a divulgação de sua doença, os fãs esperavam mais atualizações sobre a saúde da cantora canadense, das quais sua irmã Claudette Dion já ofereceu mais detalhes à mídia '7 Jours', onde falou sobre como a doença que afastou sua irmã dos palcos tem evoluído.

A irmã de Celine Dion dá uma atualização angustiante sobre a saúde da cantora

Claudette Dion deu uma atualização comovente sobre o estado de saúde de sua irmã Celine, que está lutando contra a síndrome da pessoa rígida há um ano: "ela perdeu o controle de seus músculos".

Após o comunicado da irmã de Celine Dion, o Daily Mail afirmou que o estado de saúde da cantora estava piorando com o tempo e corroborou a declaração de Claudette, que mencionou que, apesar do futuro desolador, sua irmã deseja voltar aos palcos como havia prometido para 2024.

"O que parte meu coração é que ela sempre foi disciplinada. Sempre trabalhou duro. Nossa mãe sempre dizia a ela: 'Você vai fazer bem. Você vai fazer bem'" e acrescentou: "É verdade que, tanto nos nossos sonhos quanto nos dela, o objetivo é voltar aos palcos", disse. "Em que qualidade? Eu não sei".

Claudette Dion revela como têm enfrentado a doença de Celine Dion

Após revelar que a doença de Celine Dion pode afetar até mesmo o seu coração, sua irmã Claudette mencionou que havia estado em contato com famílias de pessoas que sofrem do mesmo síndrome da cantora canadense de 55 anos: "Isso é o que veio atrás de mim. Como é um caso entre um milhão, os cientistas não investigaram tanto porque não afetou tanta gente".

A isso se soma uma descoberta angustiante, pois, por ser uma doença incurável e com poucos dados conhecidos, afetando apenas uma pequena quantidade de pessoas, encontrar uma cura para ela se torna um verdadeiro desafio. "Não se pode encontrar nenhum medicamento que funcione, mas manter a esperança é importante".

No entanto, destacou que a cantora tem recebido uma quantidade de mensagens de apoio que são calorosas diante de uma situação complicada, dirigindo-se à fundação 'Mama Dion' para pedir conselhos.

“Se soubessem a quantidade de mensagens que a fundação recebe sobre Celine! As pessoas nos dizem que a amam e rezam por ela”, explica. “Ela recebe muitas mensagens, presentes e crucifixos abençoados”.