Está em desenvolvimento um spin-off de ‘Wandinha’: Netflix quer criar um universo da ‘Família Addams’

A Netflix continua expandindo seu universo com a criação de um spin-off da série de sucesso ‘Wandinha’, centrado no inesquecível personagem Tio Lucas da Família Addams. Segundo relatos da Bloomberg, o projeto está nas primeiras etapas de desenvolvimento, com detalhes cruciais ainda a serem definidos, como a trama e a equipe de roteiristas.

Uma particularidade intrigante é a participação da Amazon, que possui os direitos da ‘Família Addams’, colaborando neste novo projeto. O anúncio não deveria surpreender, dada o grande sucesso de ‘Wandinha’, a série em inglês mais popular da Netflix no ano passado, com mais de 250 milhões de visualizações.

A febre pela ‘Família Addams’ parece não ter fim, e agora a atenção se volta para o excêntrico Tio Chico, interpretado por Fred Armisen. Embora não se saiba muito sobre esse novo projeto, pode envolver o mesmo nível de produção que ‘Mortícia’, além, é claro, de grande parte do elenco.

Enquanto o terreno está sendo preparado para o spin-off, a segunda temporada de ‘Wandinha’ já está em andamento, com produção programada para começar na próxima primavera. Desta vez, a produção será transferida da Romênia para a Irlanda, e foi anunciada a introdução de um novo membro da Família Addams na trama.

Jenna Ortega, a estrela de ‘Wandinha’, não só brilhará na frente da câmera, mas também desempenhará um papel mais ativo nos bastidores, trabalhando no departamento de produção desta nova temporada. Alguns especulam que a atriz poderia repetir esse papel no próximo spin-off.

Ortega compartilhou seu entusiasmo pela colaboração criativa em ‘Wandinha’, dizendo: “Queremos nos certificar de que podemos começar as conversas mais cedo... E estou muito curiosa. Quero ver os figurinos, os novos personagens que vão chegar, os roteiros, e eles tiveram a gentileza de me deixar usar o chapéu de produtora”.

A atriz também revelou que a segunda temporada explorará um tom mais sombrio e aterrorizante: “Decidimos inclinar um pouco mais para o aspecto de terror da série. Com vampiros, lobisomens e superpoderes, não queremos levar tudo muito a sério. Além disso, estamos nos livrando de qualquer interesse amoroso romântico para Wandinha, o que é realmente legal”.