‘E se...?’ : Quando estreia a temporada 2?

2ª temporada de ‘What if…?’ chega no Disney+ no dia 22 de dezembro (Reprodução/Disney+)

A apreciada série animada da Marvel Studios, ‘What If...?’ ou ‘E se...?’ voltou com sua muito esperada segunda temporada, e há mais informações sobre a nova entrega que explora alternativas no Universo Cinematográfico da Marvel no Disney Plus.

Sobre o que será a segunda temporada de ‘E se?’

Na próxima temporada, a série explorará tramas inéditas, como a colaboração entre Tony Stark e Gamora em Sakar, que originalmente estava planejada para a primeira temporada. A narrativa continuará se desenvolvendo com a história da Capitã Carter e incluirá confrontos destacados, como o conflito entre Odin e Wenwu. Também é esperado o retorno do Doutor Estranho Supremo, entre outros momentos fascinantes que certamente irão capturar o interesse do público.

De acordo com a sinopse oficial, "Continua a jornada enquanto The Watcher guia os espectadores através do vasto multiverso, apresentando rostos novos e familiares em todo o MCU. A série questiona, revisita e subverte momentos cinematográficos clássicos da Marvel, com um elenco de vozes incrível que inclui uma grande quantidade de estrelas reprisando seus papéis icônicos".

Data de estreia e nome dos episódios da segunda temporada

Recentemente, a Disney Plus revelou a lista completa de episódios que farão parte da próxima temporada.

22 de dezembro: O que aconteceria se... Nebula se juntasse aos Nova Corps?

23 de dezembro: O que aconteceria se... Peter Quill atacasse os heróis mais poderosos da Terra?

24 de dezembro: O que aconteceria se... Happy Hogan salvasse o Natal?

25 de dezembro: O que aconteceria se... o Homem de Ferro se chocasse contra o Grande Mestre?

26 de dezembro: O que aconteceria se... a Capitã Carter lutasse contra o Hydra Stomper?

27 de dezembro: O que aconteceria se... Kahhori reformasse o mundo?

28 de dezembro: O que aconteceria se... Hela encontrasse os dez anéis?

29 de dezembro: O que aconteceria se... Os Vingadores se unissem em 1602?

30 de dezembro: O que aconteceria se... Strange Supremos interviesse?