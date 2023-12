Divórcio de Ana Hickmann: apresentadora mudou de casa; entenda o que aconteceu

Dona de uma mansão gigantesca, Ana Hickmann precisou trocar de casa por causa do divórcio que enfrenta com Alexandre Corrêa, que já é considerado o seu ex-marido. Mas calma, ela não deixou a casa onde vive na cidade de Itú, no interior de São Paulo, mas o apartamento que ocupa na capital, durante a semana.

Acontece que para evitar a distância entre as duas cidades, Ana optou em ter um apartamento alugado em São Paulo, afinal, de segunda-feira até sexta-feira, ela comanda ao vivo o Hoje em Dia na Record TV e também precisa lidar com as demais empresas que possui.

Aos fãs, a notícia foi dada pelas redes sociais, mas Ana Hickmann não contou para onde vai. Mantendo a discrição, a ex-modelo apenas enfatizou, nesta quinta-feira (21), que a mudança já foi finalizada com sucesso.

“Galera, estou passando por tanta mudança na minha vida… É mudança, de verdade. De tudo, em todos os detalhes. Mas tem uma que é literalmente a mudança, que é a mudança de casa, a mudança do meu apartamento aqui de São Paulo”, explicou ela, nas redes sociais.

No meio das caixas de mudança, Ana Hickmann ressaltou que tudo parece uma grande loucura: “Olha a situação, olha quanta caixa. Tô numa loucura, numa corrida para resolver muitas coisas. É trabalho, final de ano... Estava desesperada, porque não tinha tempo para pensar em nada. Nem para embalar nem para transportar nem para pensar em nada”, completou.

A mudança de apartamento acontece um tempo depois que Ana Hickmann, de 42 anos,entrou com o processo de separação de Alexandre Corrêa. Antes disso, ela também afirmou que foi vítima de violência doméstica do empresário.

O novo apartamento da famosa

Da mesma forma que a casa antiga, Ana optou por alugar uma nova moradia na capital paulista, segundo a assessoria de imprensa da apresentadora do programa Hoje em Dia, da Record TV.

