Com ingressos esgotados para o primeiro show, Iron Maiden anuncia data extra no Brasil

O anúncio de que o Iron Maiden faria um show único no Brasil em 2024 inflamou o ânimo dos fãs da banda. Em pouco mais de 2 horas todos os ingressos para a apresentação estavam esgotados e diversas pessoas ficaram sem conseguir entradas para acompanhar a apresentação que faz parte da “The Future Past Tour”.

Diante da rapidez com que os ingressos esgotaram, na última quarta-feira, 20 de dezembro, a banda anunciou uma nova apresentação em solo brasileiro.

Além da apresentação a ser realizada no dia 6 de dezembro de 2024, o Iron Maiden tocará novamente no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 7 de dezembro de 2024.

Ingressos começam a ser vendidos neste sábado

Com abertura da banda dinamarquesa VOLBEAT, o Iron Maiden volta ao Brasil após uma recente passagem pelo país no ano de 2022. Na ocasião, a banda lotou os shows ao redor do país, com direito a uma grande apresentação no estádio do Morumbi, que a anos era o palco para a apresentação dos britânicos em suas passagens pelo país.

Além de apresentações solo, o Iron Maiden também foi um dos headliners do Rock in Rio 2022. No entanto, para o ano de 2024 é possível que a banda fique de fora do festival, visto que a data de seus shows no país está marcada para meses após a realização da edição comemorativa de 40 do RiR.

A exemplo do que aconteceu com a primeira data da turnê, os ingressos para a segunda apresentação começaram a ser vendidos na última quinta-feira, 21 de dezembro, em pré-venda exclusiva para clientes Santander.

A venda será aberta ao público geral neste sábado, dia 23 de dezembro. Os ingressos variam entre R$160 a meia entrada para cadeira superior e R$900 a inteira para pista premium. O canal oficial de venda dos ingressos é por meio do site da Livepass.

