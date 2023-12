Beyoncé no Brasil: detalhe passa despercebido pelos fãs; famosa deu pistas

Beyoncé surpreendeu a todos ao desembarcar em Salvador para o lançamento do filme sobre a Renaissance Tour nesta quinta-feira (21). Mas, um detalhe chamou ainda mais atenção, durante o tempo que ficou no palco, a famosa fez mudanças singelas, mas significativas.

A sensação da web neste momento no Brasil aproveitou para alterar sua biografia no Instagram. Enquanto vídeos da cantora no palco surgem aos montes nas redes sociais, ela colocou “Salvador, Bahia, Brazil”, deixando os fãs enlouquecidos.

Vídeos e fotos de Beyoncé seguem viralizando. Afinal, a diva pop acalmou o coração dos fãs brasileiros, que esperavam ansiosos pela turnê que não chegou: “É muito importante para mim estar aqui na Bahia. Queria que vocês fizessem parte da turnê, porque vocês são a turnê”, coçou a famosa.

Beyoncé no Brasil: diva pop posta no Instagram que está em Salvador (Reprodução/Instagram)

Em seguida, a cantora disse que Renaissance, nome da turnê mundial, fala sobre liberdade, beleza e alegou que o Brasil é tudo isso: “Obrigada por todo o apoio em todos esses anos. Vocês são únicos, Bahia”, disse.

Beyoncé estava com uma roupa brilhante e subiu ao palco do centro de convenções, em Salvador, enrolada com a bandeira da Bahia. Tudo de surpresa e muito rápido, a cantora ficou apenas alguns minutos, mas levou os fãs que estavam no evento à loucura.

Beyoncé no Brasil: cantora apareceu em centro de convenções de Salvador (Reprodução/Instagram)

Vale destacar que não há nenhum show previsto no Brasil. Mesmo assim, alguns fãs da cantora foram convidados para uma sessão de cinema para assistirem ao filme da turnê, que teve pré-estreia nesta quinta-feira (21). Após a exibição, o grupo seguiu para uma festa exclusiva para convidados no Centro de Convenções, onde receberam uma mensagem de Beyoncé: “O show ainda não acabou. A conexão com o Brasil é forte e ainda tem surpresas por vir”.

Show de Beyoncé no Brasil

A última turnê da diva pop não veio para o país, mas ela já cantou e encantou por aqui. Em 2010, Beyoncé subiu ao palco e fez um show no Parque de Exposições que teve Ivete Sangalo como apresentação de abertura.

