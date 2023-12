BBB: Juliette Freire ‘quebrou o protocolo’ ao mostrar algo inusitado após vencer

O pré-confinamento do BBB é um dos maiores mistérios antes do reality show da Globo começar. Pelas redes sociais, muitos fãs de ex-participantes tentam descobrir de alguma forma onde e quanto tempo eles ficam no hotel, mas nada é dito. Porém, Juliette Freire, campeã do BBB 21, quase fugiu dessa regra.

Um tempo depois de ganhar o Big Brother Brasil, a cantora acabou por mostrar algo quase confidencial aos seus milhões de seguidores. Pelo Instagram, a rainha dos cactos (nome de sua torcida durante o BBB 21) postou uma foto dentro do hotel que ficou no Rio de Janeiro.

Na legenda, Juliette Freire fez uma reflexão: “”Ah se essa menina soubesse tudo que ia acontecer esse ano…#tbt do hotel, antes do confinamento”.

A movimentação foi gigantesca, até a atriz Grazi Massafera, que também foi musa do BBB, comentou: “Não alcançamos ainda esse ‘aber das coisas’ e nem precisamos. Quem cuida de ti não dorme e ainda está preparando muito mais coisas lindas. Eu também recebo todo dia e só agradeço”. Já o ex-BBB João, que esteve na mesma temporada, escreveu: “Hotel chic né, amiga”.

Até a influenciadora digital Karen Kardashan, que faz sucesso no Instagram e no TikTok dando conselhos amorosos, não perdeu a oportunidade de comentar. Segundo ela, “essa menina sabia” de tudo que estava por vir: “Sabia tanto que nunca desviou do que acreditava. Mesmo quando tudo dizia o contrário lá dentro. Você acreditou na gente aqui fora. E a gente acreditou em você!”.

Quando o BBB 24 estreia na Globo

BBB 24: Chamada mostra Tadeu falando no big fone (Reprodução/Globo)

Exibido logo depois da novela das 21 horas, que a princípio é Terra e Paixão, mas a partir de 22 de janeiro será o remake de Renascer, o reality promete mudar radicalmente e reunir um Camarote para perto daquilo que o público gosta, como aconteceu no BBB 20 e BBB 21.

A ideia da Globo e de Boninho é apagar o fracasso que foi as edições 22 e 23, que tiveram como campeões Arthur Aguiar e Amanda Meirelles. Para isso, uma reforma geral aconteceu na casa, que tem como tema os contos de fadas e também nos quadros do BBB.

