Após escândalo com Jada Pinkett, Will Smith preocupa fãs por estar perto de outra pessoa errada

Passaram quase dois anos desde que Will Smith agrediu Chris Rock na frente de todos durante a cerimônia do Oscar, situação que desencadeou outra grande polêmica que continua assombrando o ator. E é que o relacionamento com sua esposa Jada Pinkett Smith tem sido muito comentado devido às declarações e atitudes tóxicas que ele tem mostrado em relação a isso.

Enquanto declararam que não estavam em um bom momento e que buscariam caminhos separados, nas últimas semanas Jada revelou que estavam separados mas juntos, lutando pela relação.

Jada Pinkett / Will Smith La pareja lleva separada al menos siete años. (Instagram: (@jadapinkettsmith) / (@redtabletalk))

Isso desencadeou comentários de preocupação nas redes sociais sobre Will Smith, pedindo-lhe para “deixar Jada” porque “ela não é boa para ele”. Agora, um encontro com outra pessoa considerada “tóxica” pelos internautas apareceu na vida do protagonista de ‘Eu sou a lenda’.

Will Smith e Kanye West juntos preocupam fãs

Em meio a toda a polêmica que tem cercado Will Smith e que tem colocado sua carreira em risco, agora internautas expressaram sua preocupação ao vê-lo tão próximo de outra celebridade considerada "tóxica": Kanye West.

Ambos foram vistos chegando em Los Angeles em um voo vindo dos Emirados Árabes Unidos, o que despertou curiosidade sobre o propósito de seu encontro.

Kanye West e Will Smith 😳🤯 pic.twitter.com/hSHyc3TCfY — RAP MAIS (@RapMais) December 19, 2023

Assim como Smith, a imagem pública de West tem sido comprometida não apenas pelos incidentes públicos em que ele se envolveu ao longo de sua carreira, como o sabotagem a Taylor Swift, mas também pelo polêmico relacionamento com Kim Kardashian, suas aspirações políticas e seu atual relacionamento com Bianca Censori após o divórcio de Kardashian.

"Nãããão, Will, não se junte ao Kanye"; "Will Smith quer mais cancelamentos"; "Não basta com Jada, agora ele quer problemas com Kanye"; "Jada Pinkett e Kanye são os eventos canônicos de Will Smith"; "Não sei se Kanye e Will são piores do que Jada e Will juntos", lê-se nas redes sociais.

As circunstâncias que cercaram o encontro deles no Oriente Médio ainda não estão claras, mas sua amizade remonta a muitos anos, o que pode estar influenciando o fato de estarem trabalhando juntos em um projeto, além de serem apoio pessoal um para o outro.

Apesar de seus problemas individuais, tanto West como Smith têm se esforçado para permanecer ativos em seus respectivos campos e recuperar o apoio dos fãs.

No entanto, as coisas não estão indo muito bem pelo menos para West, pois ele tem organizado festas para ouvir sua nova música, que tem enfrentado acusações de incluir letras antissemitas.

Smith, por outro lado, tem sido visto interagindo com a cena artística, fazendo aparições em várias galerias durante a Art Basel, além de já ter projetos em vista apesar de seu boicote às cerimônias do Oscar nos próximos anos. Apenas o tempo dirá se essa parceria terá um impacto duradouro (e positivo) em suas carreiras e na percepção pública.