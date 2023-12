Acabou? Saiba mais sobre o fim do relacionamento de Luva de Pedreiro com a bióloga Távila Gomes

Após enfrentar várias crises, tudo indica que o relacionamento do influencer Luva de Pedreiro com a bióloga Távila Gomes, de 27 anos, tenha terminado de uma vez, de acordo com notícia do jornal Extra.

Na reta final da gravidez, Távila teria inclusive abandonado a ideia de batizar o filho com o nome do atacante português Cristiano Ronaldo, como queria Luva. Agora, o bebê vai se chamar Davi.

De acordo com o jornal, o casal já passava por problemas sérios no relacionamento e um novo desentendimento foi o estopim para o rompimento. O casal foi visto no último domingo, curtindo um show em São Paulo e até postaram fotos e tudo parecia ir bem, mas uma nova briga fez com que eles resolvessem se separar definitivamente.

Luva e Távila se conheceram na Farofa da Gkay em dezembro do ano passado. Ela trabalhava como recepcionista do evento, acompanhando os convidados do aeroporto ao hotel, quando se encontraram pela primeira vez.

Poucos meses depois já postavam fotos com declarações de amor e em maio ela viajou com ele para a Turquia e depois para Londres, onde dividiram momentos românticos. Em junho, ela anunciou a gravidez do filho do influencer.