A verdade por trás dessa estranha notícia: a Disney perderá direitos do Mickey?

À medida que nos aproximamos ao primeiro de janeiro de 2024, uma mudança transcendental se aproxima no mundo da animação e do entretenimento: Mickey Mouse, o icônico rato que personifica a essência da cultura pop americana e global, entrará em domínio público. Algo que a Disney teme há anos e é realmente inevitável.

Esta notícia surpreendeu tanto fãs como especialistas, pois implica que qualquer indivíduo poderá utilizar obras relacionadas ao personagem sem incorrer em pagamentos ou solicitar permissões à Disney, a empresa que até agora detinha os direitos exclusivos e que, é claro, nunca estava disposta a conceder esse tipo de permissão a ninguém.

O Mickey Mouse entrará em domínio público em 2024

Embora este anúncio seja um marco na história da propriedade intelectual, é essencial entender que a liberação dos direitos não implica em acesso irrestrito ao personagem. A Disney ainda manterá o controle sobre as versões modernas do Mickey Mouse, incluindo suas cores características e sua voz inconfundível.

Neste contexto, "Steamboat Willie" (Barco a Vapor Willie de 1928), o primeiro curta-metragem que introduziu o rato no seu estilo clássico em preto e branco, será a única versão lançada, limitada exclusivamente aos Estados Unidos. Isso se deve ao tempo decorrido desde a publicação original do curta e aos estatutos das leis de direitos autorais.

Apesar dessa abertura nos direitos, a Disney assegura que o Mickey Mouse continuará desempenhando um papel fundamental na narrativa de histórias, nas atrações dos parques temáticos e na extensa linha de mercadorias da empresa. A versão liberada não afetará a posição protagonista do personagem, que continuará sendo a figura emblemática da marca.

Os personagens famosos no domínio público

Este fenômeno não é estranho na indústria do entretenimento. Em 2022, a versão original do Ursinho Pooh também entrou em domínio público, gerando espaço para uma ampla gama de usos criativos do adorado urso. Essa mudança até levou à produção de filmes incomuns como “Ursinho Pooh: sangue e mel”.

À medida que Mickey Mouse embarca nesta nova fase de sua existência legal, surge a pergunta de como serão explorados e desenvolvidos novos aspectos criativos do personagem agora que ele entrou no domínio público.