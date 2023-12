Terra e Paixão: Antônio vive inferno; Petra planeja vingança contra o pai

Terra e Paixão: Petra descobre os podres do pai e planeja colocar o fazendeiro na cadeia (Paulo Barros/Globo)

Escapou qual será o plano de Petra (Debora Ozório) contra Antônio. Na reta final de Terra e Paixão, a personagem não vai perdoar todos os golpes cruéis do fazendeiro e, assim como Caio (Cauã Reymond), quer que ele pague por tudo.

Em cenas futuras da novela da TV Globo, a filha de Irene (Gloria Pires) descobre uma atitude horrenda do pai contra Lucinda (Débora Falabella), que leva um tiro na cabeça por ordem do fazendeiro, que planeja se vingar do delegado de Nova Primavera.

Para colocar o personagem de Tony Ramos atrás das grades, depois deste atentado, acaba bisbilhotando a vida dos pais. Em um determinado momento, Irene (Glória Pires) e Antônio discutem e a ex de Luigi (Rainer Cadete) escuta tudo atrás da porta.

Terra e Paixão: Após crimes, Antônio será preso na reta final da novela da Globo (Ellen Soares/Globo)

Em seguida, o personagem de Leandro Lima chega a invadir a mansão da família armado para matar o vilão de Terra e Paixão. Sem deixar nenhuma dúvida, o delegado diz que vai se vigar do pai de Petra e ela descobre que ele tentou matar Lucinda. Vale ressaltar que a personagem de Débora Falabella entra em coma e fica entre a vida e a morte.

A situação só fica controlada quando Caio, personagem de Cauã Reymond, chega na casa. Acompanhado de outros policiais, o marido de Aline (Bárbara Reis) convence o delegado a não atirar, mas ele acaba contando tudo que sabe. Neste momento, Petra descobre que a briga dos pais era sobre o atentado contra Lucinda e a jovem fica contra o fazendeiro.

Terra e Paixão: Irene aparece com arma e assusta Antônio (Léo Rosario/Globo)

No final da cena de Terra e Paixão, Marino deixa o local e Petra confirma a versão do delegado de que Antônio mandou seus capangas atentarem contra Lucinda.

Vale destacar que Terra e Paixão chega ao fim em janeiro de 2024, quando será substituída pelo remake de Renascer, no horário nobre da TV Globo.

