Remake de Elas por Elas: Globo transforma Marcos em vilão; Carol foi vítima!

Marcos (Luan Argollo) é capaz de tudo para se dar bem, prova disso é que ele começa a usar Carol (Karine Teles) para colocar em prática um plano cruel contra Pedro (Alexandre Borges). Em cenas futuras do remake de Elas por Elas, o suposto sobrinho do personagem começa a levantar a ideia de que ele foi responsável pela morte de Bruno (Luan Argollo).

Sem o menor pudor, o jovem aproveita de toda situação familiar para colocar Natália (Mariana Santos) contra o próprio irmão, fazendo ela acreditar que Pedro foi capaz de matar o irmão no passado. Ou seja, os próximos dias na trama de Thereza Falcão e Alessandro Marson serão tensos.

Acontece que Marcos aproveita que Carol é melhor amiga de Natália para saber mais sobre a morte de Bruno. Em cenas da novela da Globo, ele afirma que deseja saber mais sobre o suposto pai e, é claro, que o dia de sua morte acaba sendo falado.

Remake de Elas por Elas: Pedro e Carol serão vítimas de Marcos (Léo Rosario/Globo)

LEIA TAMBÉM: Paraíso Tropical: briga entre Taís e Marion exibida sem cortes na Globo; entenda

A partir daí, o personagem de Luan Argollo na adaptação de Elas por Elas aproveita para tentar convencer a provável tia de que Pedro possa ter praticado o crime. Natália fica em choque com a revelação, que é falsa, e vai imediatamente atrás de Carol para conversar com ela a respeito disso.

Um reencontro daqueles

Remake de Elas por Elas: Adriana e Sérgio se encontram após anos (Léo Rosario/Globo)

A cena do reencontro de Adriana (Thalita Carauta) e Sérgio (Marcos Caruso) começou a ir ao ar no capítulo desta quarta-feira (20). Nela, O pai de Helena (Isabel Teixeira) comenta com Giovanni (Filipe Bragança) que tem curiosidade de conhecer a mãe de Ísis (Rayssa Bratillieri), por todos falarem tão bem dela, e o rapaz logo trata de marcar um jantar na casa da veterinária para promover esse encontro.

Para Adriana, no entanto, foi um momento de tensão. Assim que cumprimenta Sérgio, ela o reconhece e percebe que ele é o homem com quem ela dormiu no dia em que terminou com Jonas (Mateus Solano). E, apesar de não reconhecer Adriana logo de cara,não vai demorar muito para que Sérgio descubra quem ela é.

LEIA TAMBÉM: Carolina Herrera: os sapatos que nenhuma mulher deve usar porque são ‘horríveis’