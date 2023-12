‘Percy Jackson e os Olimpianos’ arrebata fãs com os dois primeiros episódios e recebe nota alta da crítica

‘Percy Jackson e os Olimpianos’ mal chegou no Disney+ e já agradou o público com seus dois primeiros episódios. Programada para estrear nesta quarta-feira (20), a produção foi adiantada na plataforma no finalzinho da noite anterior, com os dois capítulos que retratam a jornada de herói do jovem semideus.

Já disponível na plataforma de streaming do Disney+, a produção conta com uma alta nota da crítica, bem como do público em geral. Dos especialistas, a série marcou 95% de aprovação com 42 revisores no Rotten Tomatoes. Por outro lado, o público comum soma centenas de avaliações contabilizando 93% de aprovação. Devido ao bom desempenho presente nas primeiras impressões, a série recebeu o certificado “Fresh” na plataforma de especialistas.

Diferente dos longas-metragens de 2010 e 2013, a série ‘Percy Jackson e os Olimpianos’ pode ressignificar o marco do semideus no audiovisual, haja vista o resultado mal-sucedido dos filmes anteriores. Desta vez, com o criador do universo da saga, Rick Riordan, presente nos bastidores da produção, é de se esperar muito mais fidelidade em relação às obras de origem.

Leia mais um artigo:

Trailer de ‘Percy Jackson e os Olimpianos’

A produção conta com oito episódios no total, sendo cada um lançado na plataforma semanalmente, após os dois primeiros já disponíveis.

‘Percy Jackson e os Olimpianos’ conta com a participação especial de Lin-Manuel Miranda (“Hermes”), Megan Mullally (“Alecto”, também conhecida como “Sra. Dodds”), Toby Stephens (“Poseidon”), Virginia Kull (“Sally Jackson”), Jason Mantzoukas (“Dioniso”, também conhecido como “Sr. D”), Jay Duplass (“Hades”), Glynn Turman (“Quíron”, também conhecido como “Sr. Brunner”), o já falecido Lance Reddick (“Zeus”), Adam Copeland (“Ares”), Charlie Bushnell (“Luke Castellan”), Dior Goodjohn (“Clarisse La Rue”), Jessica Parker Kennedy (“Medusa”), Olivea Morton (“Nancy Bobofit”), Suzanne Cryer (“Equidna”), Timm Sharp (“Gabe Ugliano”) e Timothy Omundson (“Hefesto”).

Assista ao trailer: