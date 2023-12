Pedro Pascal está no Chile; foto do ator no Aeroporto de Santiago está viralizando

As redes sociais incendiaram ao saber que o renomado ator de ‘The Mandalorian’, Pedro Pascal, voltou ao Chile, segundo revelou um sortudo fã que o captou esta semana no Aeroporto de Santiago.

Apesar de residir principalmente nos Estados Unidos, o vínculo de Pascal com o Chile é inegável, já que grande parte de sua família reside permanentemente no país. Em uma foto que está circulando nas redes sociais, pode-se ver o ator posando com um fã no saguão do aeroporto da capital.

A imagem mostra Pascal sorrindo, com uma máscara que cobre parte do seu rosto, usando um moletom cinza e um boné azul-marinho.

Embora a notícia da chegada de Pascal tenha causado agitação entre seus seguidores, ainda persiste a incerteza sobre a autenticidade da imagem e se corresponde ao Aeroporto Arturo Merino Benítez. Até o momento, não foi oficialmente confirmada a razão de sua visita nem a duração de sua estadia no país.

A presença do ator em sua terra natal sempre gera expectativa e, desta vez, os seguidores esperam ansiosos por notícias sobre sua agenda e possíveis encontros com o público chileno.