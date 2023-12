Netflix já está desenvolvendo dois spin-offs de ‘Peaky Blinders’

Grandes notícias para os fãs de ‘Peaky Blinders’. A bem-sucedida série da BBC terá dois spin-offs, produzidos pela Netflix.

Através de um novo relatório da Bloomberg, é informado que a gigante do streaming já está trabalhando em dois spin-offs do famoso bando liderada por Thomas Shelby.

Um dos spin-offs estará localizado nos Estados Unidos e outro será protagonizado por um personagem secundário

De acordo com a informação, um dos spin-offs será situado em Boston, enquanto o outro será protagonizado por Polly. Por enquanto, não há datas de lançamento definidas para nenhuma das produções, mas podemos ter certeza de que a franquia ‘Peaky’ está prestes a seguir um novo rumo no estilo das franquias.

‘Peaky Blinders’ segue a história da família Shelby, liderada por ‘Tommy’, interpretado por Cillian Murphy, na tumultuada Birmingham do pós-guerra após a Primeira Guerra Mundial. A família, conhecida como os ‘Peaky Blinders’, está envolvida em atividades criminosas, principalmente jogos de azar e contrabando, e busca expandir sua influência na sociedade. Tommy, um estrategista astuto e carismático, planeja levar os ‘Peaky Blinders’ ao topo do mundo do crime organizado enquanto enfrenta desafios internos e externos, incluindo a intervenção da polícia e lutas de poder com outras gangues.

Há alguns dias, durante sua entrevista de Actors on Actors, a própria Margot Robbie disse a Murphy que “existem dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que são obcecados por ‘Peaky Blinders’ e aqueles que não viram ‘Peaky Blinders’”, para mostrar que ela faz parte da ampla base de fãs que a série possui.

O alcance de ‘Peaky Blinders’ vai além do simples retrato de uma família criminosa, pois a série aborda temas como política, corrupção, lealdade e as consequências da guerra. Com sua cinematografia estilizada, trilha sonora distinta e personagens complexos, a série conquistou aclamação da crítica e desenvolveu uma base de fãs apaixonada.

Com seis temporadas, ‘Peaky Blinders’ teve um impacto significativo na chamada “cultura masculina”, pois proporciona uma representação única e estilizada da masculinidade na tela. A série apresenta personagens masculinos complexos e multifacetados, liderados pelo astuto e carismático Tommy Shelby.