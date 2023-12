Fuzuê: a nova carta da manga da Globo para salvar novela; vilão está no meio

A audiência de Fuzuê não está nada bem, mas a TV Globo planeja momentos diferentes com o retorno de César (Leopoldo Pacheco), que vai deixar a briga entre suas filhas ainda mais quente. Acontece que nos próximos capítulos da novela das 19 horas, o homem vai armar para cima de Luna (Giovana Cordeiro), herdeira do tesouro.

Para colocar a mão na fortuna da Dama de Ouro, o vilão de Fuzuê combina com Preciosa (Marina Ruy Barbosa) uma pausa nos conflitos com a filha de Maria Navalha (Olivia Araujo), algo que desagrada a ruiva.

Acontece que Luna é herdeira direta da Dama de Ouro e, por isso, fica com toda a fortuna, pensando nisso César decide que é hora de colocar o seu nome nos documentos da filha que rejeitou no passado.

Fuzuê: Crueldade de César é descoberta e pode levá-lo para cadeia (Paulo Belote/Globo)

Com o golpe planejado, ele chama a personagem de Marina Ruy Barbosa para conversar e dá orientações precisas sobre como ela deve cativar Luna. No capítulo agendado para o Natal (25), ele convence a vilã da novela da Globo a passar a noite com a família de Nero (Edson Celulari) para mantê-la próxima, despertando suspeitas em Bebel (Lilia Cabral), que conhece a natureza da filha.

Porém, nem tudo fica bem para ele. Ao contar para Maria Navalha que pretende registrar a filha abandonada, Luna começa a desconfiar que o pai biológico só está de olho no tesouro da Dama de Ouro. Ao descobrir a situação, sua desconfiança se evidencia e ela revela suas dúvidas com Miguel (Nicolas Prattes).

Fuzuê: Todos ficam em choque ao ver Cesar vivo (Divulgação/Globo)

O vilão será desmascarado

O retorno de César ao elenco de Fuzuê está sendo mesmo bombástico. Depois de aparecer de surpresa, cinco anos após ser dado como morto, o empresário precisa enfrentar a justiça para tentar se defender. Acontece, que seus planos serão descobertos em breve por outra personagem da novela da TV Globo.

Tudo acontece quando a jornalista Cecília (Cinnara Leal) resolve seguir algumas pistas em busca de vingança pela tragédia que atingiu sua família. Nas investigações, ela acaba descobrindo coisas que não esperava sobre a caça ao tesouro da Dama de Ouro, como crimes e o nome do pai de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) aparece entre os suspeitos.

