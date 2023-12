Fim de ano: Fábio Jr. canta duas músicas ao lado de Roberto Carlos após 30 anos

Falta pouco para o público acompanhar as emoções do Especial Roberto Carlos – Eu Ofereço Flores. Mas, não são apenas as caras novas da música que vão subir no palco da Globo. Nesta sexta-feira (22), Fábio Jr. volta a fazer um dueto com o “rei brasileiro”.

Após 30 anos do último encontro musical, o pai do ex-BBB Fiuk e de Cleo está de volta para dividir o palco com Roberto. No programa, ele cantou o hit 20 e Poucos Anos e também É Preciso Saber Viver.

Já nos bastidores, Fábio não escondeu a emoção do reencontro no especial de fim de ano da TV Globo: “O Roberto Carlos significa muita coisa na minha vida. Dizem que cada pessoa tem uma trilha sonora que usa como uma ideia de caminho, uma conduta, uma postura”.

Especial Roberto Carlos: Fábio Jr. e Roberto Carlos cantam juntos (Fábio Rocha/Globo)

O cantor afirmou ainda que cresceu ouvindo a Jovem Guarda, banda que Roberto Carlos fez parte antes da carreira solo: “Da primeira até a última música que o Roberto Carlos gravou, todas são minhas preferidas”, conta o famoso.

Sambista também tem vez no palco

Neste ano, o Especial Roberto Carlos também terá espaço para o samba. Desta vez, Mumuzinho canta Eu Mereço Ser Feliz ao lado de Roberto Carlos.

Especial Roberto Carlos: Mumuzinho se emociona ao lado de Roberto Carlos (Manoella Mello/Globo)

Nos bastidores, ele foi só elogios ao rei: “Todo cantor tem o entendimento do que o Roberto Carlos proporciona. Só de estar perto e conhecê-lo já é muito gratificante. Para qualquer artista, poder cantar com ele é motivo de muita alegria e traz a certeza de que estamos no caminho certo. Ele é o rei, o maior cantor de todos os tempos”, destacou Mumuzinho.

O sambista também interpretou Força Estranha: “Essa música tem tudo a ver comigo. Lembro daquele menino cheio de sonhos e luz. Ela representa muito para mim como cantor”, comentou ele.

