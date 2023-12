Estes são os filmes indicados ao Globo de Ouro que você pode assistir na Netflix

A plataforma de streaming americana Netflix anunciou nesta semana que vários filmes nomeados para os prestigiosos prêmios Golden Globe (Globo de Ouro) estão disponíveis em seu catálogo.

Se você está ansioso para acompanhar a temporada de premiações e desfrutar das obras, pode acessar esses projetos no serviço de streaming online. Além disso, vale ressaltar que em breve outras produções indicadas serão adicionadas, oferecendo aos espectadores uma experiência completa e atualizada com o melhor do cinema contemporâneo.

‘Rustin’

Rustin é um filme biográfico sobre Bayard Rustin, um político abertamente gay e defensor dos direitos civis, que se tornou conselheiro de Martin Luther King Jr. O protagonista, Colman Domingo, recebeu uma indicação na categoria de ‘Melhor ator dramático’, além de também ter recebido uma indicação por Melhor canção pela música ‘Road to Freedom’, interpretada por Lenny Kravitz.

‘Nyad’

Nyad é outro filme biográfico, mas desta vez retrata a história da nadadora de 64 anos de idade Diana Nyad, que quer se tornar a primeira pessoa a conseguir nadar de Cuba até Miami, uma distância de 177 quilômetros.

As atrizes Jodie Foster e Annette Bening conseguiram receber uma indicação nas categorias de Melhor atriz coadjuvante e Melhor atriz de drama, respectivamente.

‘Maestro’

Esse filme estrelado por Bradley Cooper, que interpreta o músico e compositor Leonard Bernstein, chegou ontem à Netflix. ‘Maestro’ foi indicado para Melhor filme dramático, Melhor ator de drama e Melhor atriz de drama.

‘A sociedade da neve’

No dia 4 de janeiro, chega à Netflix este filme espanhol, que recebeu uma indicação ao Globo de Ouro na categoria de Melhor filme estrangeiro. Curiosamente, também é baseado em uma história real, especificamente, do voo 571 da Força Aérea Uruguaia, que tinha como passageiros uma equipe de rugby que deveria chegar ao Chile para participar de uma partida.

No entanto, o avião caiu sobre os Andes e 29 dos 45 passageiros conseguiram sobreviver ao acidente, embora no final, apenas 16 pessoas conseguiram permanecer vivas depois de ficarem semanas presas em um dos lugares mais inóspitos do mundo.

A 81ª edição do Globo de Ouro celebrará o melhor do cinema e televisão americana em 2023. A cerimônia está programada para o dia 7 de janeiro de 2024 no The Beverly Hilton, em Beverly Hills, Califórnia.

A produção estará a cargo da Dick Clark Productions, com a experiência de Ricky Kirshner e Glenn Weiss.