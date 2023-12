Brad Pitt faz 'pré-festa' de 60 anos em Paris com namorada

O astro de Hollywood Brad Pitt e sua namorada, Ines de Ramon, escolheram Paris como cenário para a celebração antecipada dos 60 anos do ator. Após um fim de semana luxuoso na Cidade Luz, o casal voou de volta para Los Angeles para uma festa íntima com amigos.

A escapada romântica começou com a chegada de Pitt e de Ramon ao Aeroporto Charles De Gaulle. Hospedando-se em um luxuoso hotel próximo aos Champs-Élysées, o casal aproveitou o domingo explorando a cidade e desfrutando de uma refeição preparada por um chef em um apartamento privado.

Na segunda-feira, data do aniversário de Pitt, balões festivos, incluindo alguns com o número "60", chegaram ao hotel, preparando o clima para as celebrações. À noite, o casal compareceu a um concerto de folk-rock de Asaf Avidan no Théâtre du Châtelet. A fonte revelou que a dupla compartilhou momentos descontraídos e íntimos durante o evento, segundo a People.

Festa de gala em Los Angeles

De volta aos Estados Unidos, Pitt e de Ramon foram fotografados na terça-feira à noite em uma festa realizada em homenagem ao ator no Mother Wolf, em Los Angeles. Amigos próximos marcaram presença, e os convidados foram vistos deixando a celebração com diversas obras de arte, incluindo uma foto grande de Pitt e de Ramon fazendo caretas para a câmera.

Ao completar 60 anos, Brad Pitt compartilhou com a GQ em outubro de 2019 que o envelhecimento traz uma nova perspectiva. Ele destacou a importância de como passamos nosso tempo e com quem, tornando-se mais significativo com a experiência.

Atualmente, Brad Pitt desfruta de um período de descanso antes de retornar às filmagens de seu filme sobre a Fórmula 1, previsto para 2024. Além disso, o ator tem um emocionante catálogo de filmes programados para o próximo ano, incluindo uma colaboração com George Clooney no filme 'Wolfs', a ser lançado nos cinemas antes de sua estreia em streaming.

A People anunciou na segunda-feira que as filmagens do filme de Fórmula 1 ocorrerão em locais emblemáticos, como o Daytona International Speedway. O renomado ator continua a conquistar sucesso tanto na tela quanto na vida pessoal, marcando seus 60 anos com estilo e significado.