BBB: Caetano Zonaro foi o primeiro eliminado do reality show; saiba como ele está

Aos 62 anos, Caetano Zonaro é lembrado até hoje como o primeiro eliminado do Big Brother Brasil. Vivendo das passarelas, ele afirma que encara com muita tranquilidade ter deixado o confinamento depois de uma semana, mesmo na primeira temporada.

Porém, ele concorda que poderia ter ficado mais tempo ou ter uma oportunidade de ficar mais no confinamento: “Seria interessante. Tudo está em aberto. Se em uma semana aconteceram tantas coisas incríveis, imagine se ficasse mais tempo”, diz o participante do BBB 1.

Eliminado com 55% dos votos, Caetano lembra com orgulho de sua participação ao lado dos netos. Segundo ele, sempre que pode acompanha a edição atual na TV. Ele também mostrou como foi a edição que participou, que foi exibida no canal Viva.

“Eles riram muito. Falaram como meu cabelo estava comprido! E na escola espalham para os amigos: ‘meu avô foi BBB’”, disse o modelo, ao conversar com o GShow.

Casado há 43 anos, Caetano também fala do segredo de uma vida a dois: “O respeito como ser humano é importante. As pessoas acabam se separando por qualquer coisa como ciúmes, por não ter paciência. Tem que ter tolerância, porque a vida não é fácil para ninguém. Hoje em dia as pessoas estão muito perdidas”.

Saudades da Molly

Durante o tempo que ficou no BBB, Caetano ficou muito amigo de Molly, cadela que era a mascote na casa da primeira edição: “Ela só ficava ao meu lado, mas não pude levá-la porque já tinha tutora. Acabei pegando uma cachorrinha com a pessoa que a colocou no programa”.

“O BBB 1 é clássico, então sempre fazem alguma coisa comigo e é legal porque acaba alavancando minhas coisas pessoais”, contou ele. Caetano também reforça que ainda fala com os participantes do programa por redes sociais.

