BBB: brincadeira de adivinha agita a web; você descobre quem está no Camarote?

Começaram as apostas para saber quais famosos entram no BBB 24, que estreia no dia 8 de janeiro, na Globo. Para deixar tudo ainda mais quente, Boninho, conhecido por ser o big boss do reality show, resolveu usar as redes sociais e dar alguns spoilers usando desenhos. Será que você adivinha?

Faltando poucas semanas para a estreia da nova temporada do Big Brother Brasil, o chefão apareceu no Instagram da Globo com uma quantidade de papel e começou a mostrar para o público, que entrou na brincadeira pelos comentários.

Publicado nesta semana, a brincadeira trouxe pistas sobre os próximos moradores da casa do BBB: “Vamos começar…quem pode entrar no Big Brother? Eu arrumei um jeitinho de dar uma dica para vocês”, disse Boninho.

Em seguida, o diretor da Globo mostrou o desenho de uma mulher com microfone, um avião e um homem mostrando os bolsos vazios, ou seja, nada muito relevante sobre quem deve entrar no próximo mês.

Em seguida, Boninho disse que há muitas notícias falsas rolando na web e lembrou que até Caetano, o primeiro eliminado do BBB 1, apareceu como um dos possíveis nomes confirmados.

Boninho deixa web maluca

A brincadeira do diretor do BBB 24 deixou os fãs do reality show da Globo malucos. Pelos comentários, muitos começaram a deduzir quem estará confinado no programa: “Alex Escobar, Rodrigo Hilbert, Ana Hickmann, Vampeta, Jacquin Masterchef, e Nikolas Ferreira”, escreveu uma pessoa.

BBB 24: Tadeu Schmidt vai comandar o "puxadinho do BBB", que vai colocar um casal dentro do reality show (Fábio Rocha/Globo)

Uma outra disse que as dicas de Boninho deixaram ela ainda mais confusa: “Agricultura + repórter + avião + polinizador + endividado + padeiro! Pronto fiquei mais confusa”.

Outra seguidora do Instagram disse que ela era o desenho da pessoa sem dinheiro: “Sem dinheiro e desesperada. Eu e mais quem?” brincou a internauta.

O influenciador Diogo Defante, do canal Rango Brabo, também apareceu na lista dos supostos nomes do Camarote do BBB 24: “Se aquele cozinheiro ali é o Defante por conta do Rango Brabo, vai ser o melhor BBB da história”, disse a fã.

