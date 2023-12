Você se lembra das crianças de ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’? Veja como elas estão atualmente

Durante o verão de 2005, estreou nos cinemas de todo o mundo ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’, um filme de fantasia musical dirigido por Tim Burton e estrelado por Johnny Depp e Freddie Highmore.

O filme, segunda adaptação do romance homônimo de Roald Dahl, imediatamente se tornou um sucesso entre a crítica especializada e o espectador comum com a história do menino Charlie Bucket.

Apesar de não ter dinheiro, Bucket deseja encontrar o bilhete dourado que o torne um dos cinco vencedores de um suprimento de doces e um passeio pela fábrica de chocolate de Willy Wonka.

Graças ao seu avô, o nobre protagonista ganha o prêmio dos seus sonhos, mas uma surpresa muito mais incrível o espera no mundo cheio de doces, chocolates e Oompa Loompas de Wonka.

O longa-metragem não apenas fez sucesso nas bilheterias e recebeu indicações para vários prêmios, incluindo o Oscar de melhor design de figurino, mas também ganhou um espaço eterno no coração do público.

O ontem e hoje dos atores infantis de ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’

Agora, 18 anos após o lançamento bem-sucedido desta produção mágica, um prequel dessa trama centrada no excêntrico chocolatier acaba de estrear nos cinemas com absoluto sucesso: Wonka.

O filme, estrelado por Timothée Chalamet, não apenas encantou o público e especialistas igualmente, mas também fez todos lembrarem dos atores infantis de A Fantástica Fábrica de Chocolate.

Por isso, a seguir, vamos mostrar a você como os cinco atores infantis deste filme mudaram quase duas décadas após seu lançamento nos cinemas ao redor do mundo.

Charlie Bucket - Freddie Highmore

Freddie Highmore tinha 13 anos quando estreou ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’. Atualmente, ele tem 31 anos e uma carreira de muito sucesso na atuação. The Good Doctor (2017-2023) é uma de suas séries mais destacadas.

Freddie Highmore em 'A Fantástica Fábrica de Chocolate' e em 'The Good Doctor' | (Warner Bros. Entertainment / ABC)

Augustus Gloop - Philip Wiegratz

Philip Wiegratz tinha 12 anos quando saltou para a fama com este filme. Hoje, aos 30 anos, está afastado da atuação há uma década e focado em sua carreira como engenheiro de informática, de acordo com o Espinof.

Philip Wiegratz em 'A Fantástica Fábrica de Chocolate' e na atualidade | (Warner Bros. Entertainment / Instagram)

Violet Beauregarde - AnnaSophia Robb

AnnaSophia Robb tinha 11 anos quando mostrou seu talento neste filme. Atualmente, ela tem 30 anos e uma carreira destacada como atriz. A série Dr. Death (2021) é um de seus projetos mais recentes.

AnnaSophia Robb em 'A Fantástica Fábrica de Chocolate' e na atualidade | (Warner Bros. Entertainment / Instagram)

Mike Teavee - Jordan Fry

Jordan Fry tinha 12 anos quando este filme foi lançado. Atualmente, ele tem 30 anos e teria retomado a atuação este ano em Big Life (2023) após mais de uma década de ausência, de acordo com seu perfil no IMDb.

Jordan Fry em 'A Fantástica Fábrica de Chocolate' e na atualidade | (Warner Bros. Entertainment / Instagram)

Veruca Salt - Julia Winter

Julia Winter tinha 12 anos quando se tornou conhecida como Veruca. Atualmente, ela tem 30 anos e está aposentada da atuação. De acordo com The Sun, ela decidiu se dedicar aos estudos para se tornar médica.

Julia Winter em 'A Fantástica Fábrica de Chocolate' e em um vídeo de 2013 | (Warner Bros. Entertainment / YouTube: @Wasteoftimepictures)

A Fantástica Fábrica de Chocolate está disponível no HBO Max e no Prime Video.