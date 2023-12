Violência em SP: após reagir a assalto, Manoel Soares reforça para não fazer o mesmo

Manoel Soares não incentiva reações a assaltos, segundo um comunicado publicado em suas redes sociais depois que o ex-apresentador da TV Globo teve sua casa, que fica em São Paulo, invadida. Segundo o post, o famoso e sua família “encontram-se em segurança” depois do susto.

A notícia sobre o assalto na casa do jornalista, que agora trabalha nas redes sociais, ganhou força depois que Sônia Abrão divulgou algumas imagens no A Tarde é Sua, seu programa diário na Rede TV!. Naquele momento, o ex-colega de Patrícia Poeta estava em casa, com quatro, de seus seis filhos, o genro e uma funcionária.

De acordo com Sônia Abrão, tudo aconteceu na segunda-feira (18), quando a colaboradora de Manoel Soares andava pela rua e foi abordada pelo assaltante, que mandou ela ir até a casa do famoso e obrigou a mulher a entrar na residência. O homem ainda disse para todas as pessoas deitarem no chão e pegou os celulares de quem estava no local.

Bastidores da Globo: Manoel Soares deixou o Encontro com Patrícia Poeta (Victor Pollak/Globo)

Manoel Soares abordou o assaltante

Durante a invasão, o ex-apresentador do Encontro com Patrícia Poeta acabou conversando com o homem. Segundo ele, a intenção era verificar se havia alguma arma e retirá-lo da casa.

O apresentador conseguiu levar o homem até o jardim da casa, onde verificou que ele estava sozinho e entrou em luta corporal, conseguindo imobilizar o bandido e chamando a polícia em seguida. Manoel contou com a ajuda do genro e um dos filhos, que é lutador de Jiu-Jitsu.

LEIA TAMBÉM: BBB: puxadinho já tem data para começar em 2024; conheça essa nova dinâmica

“Foi um momento de pânico, mas graças a Deus eu tive controle emocional para contornar a situação”, disse ao programa de Sônia Abrão.

Os apresentadores ressaltaram que, mesmo com a legítima defesa, o jornalista pediu que a Polícia Militar que não agredisse o criminoso e que garantisse sua integridade, levando-o ao hospital para verificar se o suspeito estava ou não ferido.

O caso foi registrado na 36ª Delegacia de Polícia. O bandido está internado em estado grave, preso e sendo acompanhado por agentes de segurança.

LEIA TAMBÉM: O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer