Vídeo mostra momento em que Manoel Soares reagiu a assalto dentro de casa, em SP; assista

Um vídeo gravado por câmeras de segurança registraram o momento em que a casa do jornalista Manoel Soares foi invadida, em São Paulo (assista abaixo). O ex-apresentador da TV Globo reagiu, entrou em luta corporal com o assaltante no jardim da casa e o imobilizou até a chegada da polícia. Em postagem nas redes sociais, ele ressaltou que não incentiva que as pessoas tenham o mesmo tipo de atitude.

Veja o vídeo, divulgado pelo portal “Metrópoles”:

➡️ Um bandido invadiu a casa de Manoel Soares, na noite de segunda-feira (18/12), após uma de suas funcionárias ser rendida na calçada



Ele entrou na residência, mandou todos deitarem no chão enquanto pegava os celulares das vítimas



Leia: https://t.co/SNoAaeBDjW pic.twitter.com/DrUxABDXM0 — Metrópoles (@Metropoles) December 19, 2023

O caso aconteceu na segunda-feira (18). O vídeo mostra quando uma funcionária de Manoel Soares entra na casa, depois de ser abordada na calçada, sendo segurada pelo criminoso. O homem mandou todos deitarem no chão e passou a recolher os pertences das pessoas.

Logo na sequência o jornalista aparece e começa a conversar com o bandido, que, aos poucos, foi caminhando na direção do jardim. Lá fora, Manoel Soares entrou em luta corporal com o criminoso e o rendeu até a chegada da polícia. Ele contou com a ajuda do genro e um dos filhos, que é lutador de Jiu-Jitsu.

O jornalista pediu que, apesar de ter agido em legítima defesa, que a Polícia Militar que não agredisse o criminoso e que garantisse sua integridade, levando-o ao hospital para verificar se o suspeito estava ou não ferido.

O caso foi registrado na 36ª Delegacia de Polícia. O bandido está internado em estado grave, preso e sendo acompanhado por agentes de segurança.

Em comunicado, Manoel Soares ressaltou que ele e sua família estão bem e reforçou que não incentiva que as pessoas reajam em caso de assalto:

LEIA TAMBÉM: