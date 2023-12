O filme de Natal mais emocionante da Netflix e que dura menos de 90 minutos

Está cada vez mais próximo de celebrar um novo Natal e, enquanto aguardamos ansiosamente pelo grande dia, a Netflix lançou um novo filme que promete arrancar milhares de risadas e emocionar centenas de famílias.

A gigante do streaming se tornou conhecido por ter centenas de filmes em seu catálogo, desde ação, comédia e até filmes de Natal. Nesse sentido, um novo longa-metragem chegou à Netflix e causou agitação com sua estreia.

Netflix: o filme de Natal que supera as barreiras culturais

No último dia 6 de dezembro, a plataforma de streaming gigante lançou ‘Um Típico Natal’, uma comédia romântica simpática que é baseada em eventos reais e conta com as atuações principais de artistas como Ida Ursin-Holm, Kanan Gill, Marit Adeleide Andreassen, Veslemøy Mørkrid e Mads Sjøgård Pettersen.

Trata-se de uma comédia romântica com temática natalina que conta a história de Thea, uma jovem que convida seu noivo Jasha para conhecer sua família durante as festividades de Natal na Noruega. No entanto, o que deveria ser uma celebração de sua união se transforma em uma festa tumultuada e comovente que questiona as crenças e tradições preconcebidas por todos.

‘Um Típico Natal’: um filme romântico com temática natalina

É um longa-metragem que se baseia no choque de culturas, especialmente as norueguesas e indianas, o que significa um caminho difícil de percorrer para os protagonistas, que se veem envolvidos em uma celebridade caótica.

"Para celebrar seu noivado, Thea convida Jashan para ir até sua casa..., mas suas raízes indianas e as tradições norueguesas da família dela resultam em um Natal caótico", revela a sinopse do filme na Netflix.

No lado técnico, o filme é dirigido por Petter Holmsen, que também é responsável por ‘Post mortem: Nadie muere en Skarnes’, ‘Fjols til Fjells’, ‘Aldri voksen’ e ‘The Oil Fund’.