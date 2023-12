O cantor Luis Miguel enfrenta um grilo em um de seus shows: sua reação foi a melhor

A turnê mundial de Luis Miguel tem proporcionado momentos memoráveis para seus fãs, como por exemplo, a vez em que o cantor teve que enfrentar um grilo.

Luis Miguel segue acumulando sucessos graças a sua turnê Instagram

Isso aconteceu recentemente e capturou a atenção de todo o mundo, pois o pequeno animalzinho pousou em suas roupas e o artista manteve a calma o tempo todo.

Luis Miguel e sua reação ao grilo em seu show

De acordo com os vídeos virais que circularam por toda a internet, Luis Miguel estava cantando uma de suas músicas quando de repente percebeu que tinha um grilo andando em seu terno.

O animalzinho subiu pela perna da calça e começou a subir em direção ao peito, quando o mexicano olhou para baixo e percebeu a cena peculiar.

Sem se assustar e, ao contrário, com um sorriso no rosto, ele pegou o grilo com as mãos e com muita calma o colocou no chão, em um lugar seguro para o inseto, enquanto continuava cantando ‘La Bikina’. Isso gerou aplausos e gritos de seus fãs, que reconheceram o gesto bonito.

"Quem mais querendo ser o grilo", "Quando reencarnar em um grilo não direi nada, mas haverá sinais", "O grilo com seus amigos: cara, vocês não sabem o que aconteceu comigo", "até os insetos querem tê-lo por perto", "ele tem classe até para se livrar de um grilo", "dueto com o grilo"; foram parte das divertidas reações dos internautas.

Em paralelo, outros fãs disseram a Luis Miguel que os grilos representam boa sorte, prosperidade e vitalidade, tornando-se um bom presságio para o que espera o cantor em breve.

Por enquanto, sabe-se que continuará sua turnê por todo o território mexicano, incluindo diversas cidades até o ano de 2024.