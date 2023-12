Justin Timberlake se disculpou com Britney Spears? O que o cantor disse em uma recente apresentação em Las Vegas.

Desde que o livro de Britney Spears foi lançado, a imagem de Justin Timberlake tem diminuído muito, colocando em risco seu suposto retorno à música com seu antigo grupo Nsync.

Fontes em diferentes meios de comunicação relataram que o cantor e sua esposa estavam seriamente preocupados com o impacto que isso teria em suas carreiras a partir de agora, embora nenhum deles tenha feito declarações oficiais a respeito.

Justin Timberlake means 'no disrespect' to Britney Spears in 'Cry Me a River' performance https://t.co/yV1xk7j72W — Los Angeles Times (@latimes) December 15, 2023

Mas em uma recente apresentação em Las Vegas, Justin Timberlake disse algo que muitos acreditam ser uma forma de desculpa pelo que ele fez com Britney Spears depois de namorar com ela.

Como Justin Timberlake pediu desculpas a Britney Spears?

Vamos lembrar que, em seu livro "The Woman In Me", Britney Spears escreveu o seguinte: "Senti que naquele momento não havia maneira de poder contar minha versão dos fatos. Não podia explicar o que aconteceu, porque sabia que ninguém ficaria do meu lado, pois todos já haviam acreditado na versão de Justin. Não acredito que Justin tenha considerado o poder que tinha para me envergonhar. Acredito que até hoje ele não o faça".

🎥| Justin Timberlake, Jessica Biel and Tom Brady at the Fontainebleau Las Vegas in Las Vegas, 12/13/2023 pic.twitter.com/EFLlP2aqnb — TimberBiel Pics (@TimberBielPics) December 15, 2023

Justin Timberlake pediu desculpas a ela e a Janet Jackson através de suas redes sociais por tê-las decepcionado. No entanto, o público não ficou satisfeito, pois o assédio que a cantora sofreu no início dos anos 2000 devido às suas declarações contribuiu para o seu colapso nervoso.

Além disso, no livro que ele publicou em 2018, ele comentou que a música que dedicou a Britney Spears, insinuando que ela o havia traído, foi escrita devido aos sentimentos de rejeição e raiva que ele estava sentindo naquele momento.

No entanto, quando se apresentou para a inauguração de um hotel/cassino em Las Vegas, antes de cantar a música “Cry me a river”, ele pediu aos presentes: “Sem faltar com o respeito”. Apesar de ter tido uma atitude diferente ao cantar essa música há alguns meses.