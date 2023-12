Fotos de Clara Chía e Piqué que revelam toda a verdade sobre seu relacionamento: amor ou crise?

Clara Chía Martí e Piqué A jovem de 24 anos mostrou seu novo look e exibiu seu lado mais glamoroso e elegante (@3gerardpique/Instagram)

Desde que sua relação se tornou pública, o casal formado por Gerard Piqué e Clara Chía se tornou um dos favoritos da imprensa de entretenimento e dos paparazzis. Todas suas ações são seguidas e de tempos em tempos surgem novas notícias e rumores sobre eles.

Nesse sentido, existem muitas dúvidas sobre a situação atual do casal. Nesse sentido, surgiram vozes que dizem que os pais da jovem de 24 anos não estão felizes com o relacionamento de sua filha com o ex-jogador de futebol.

Por outro lado, também se diz que o casal está vivendo um momento muito bom e foram recentemente flagrados passeando por Nova York.

As fotos que mostram como estão Piqué e Clara Chía

Mas aparentemente, o casal ignora todas as versões da imprensa e continua demonstrando com ações como estão.

Nesse sentido, Piqué foi ver sua equipe, o Andorra, junto com sua namorada e deixaram claro que não têm problemas de nenhum tipo.

Nas imagens, vemos o casal feliz e cúmplice, onde se observa o ex-jogador de futebol acariciando a bochecha de Clara Chía.