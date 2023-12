Tribunal de Londres decide a favor do Príncipe Harry contra tabloide britânico

Um tribunal em Londres emitiu uma decisão significativa nesta sexta-feira, 15, a favor do Príncipe Harry em seu processo contra o Mirror Group Newspapers, marcando uma vitória crucial na longa batalha da realeza britânica contra a mídia do país. O juiz Timothy Fancourt concluiu que existiam evidências substanciais de envolvimento ilegal do Mirror Group Newspapers na obtenção de informações, incluindo escutas telefônicas, durante a cobertura da rotina da família real britânica.

Danos concedidos por escutas telefônicas ilegais

O magistrado Fancourt determinou que 15 dos 33 artigos apresentados pelos advogados do Príncipe Harry como prova de escutas telefônicas foram coletados ilegalmente por jornalistas. Como resultado, a realeza foi concedida 180 mil dólares em danos. O juiz apontou que o telefone do príncipe foi hackeado entre 2004 e 2009, destacando a gravidade das ações do Mirror Group Newspapers.

Batalha pela privacidade contra tabloides britânicos

O caso faz parte de uma série de processos movidos por Harry e Meghan Markle contra tabloides britânicos por violações de privacidade. A batalha do casal contra a mídia contrasta frequentemente com a postura tradicionalmente reservada da família real, revelando uma divisão crescente sobre como lidar com a imprensa.

Reflexões do Príncipe Harry

Em um comunicado lido por seu advogado, o Príncipe Harry expressou sua satisfação com a vitória, destacando a importância de lutar por uma vida livre e uma imprensa honesta. Durante o caso, Harry testemunhou por mais de sete horas, revelando o impacto negativo das reportagens sobre sua vida e sua família. Ele enfatizou a paranoia resultante dessas histórias, reforçando a necessidade de proteger a privacidade da família real.

Veredito do tribunal: uma decisão histórica

A decisão do juiz Fancourt, contida em um documento de 386 páginas, marca uma mudança crucial na abordagem da mídia britânica em relação à realeza. Embora o Mirror Group tenha questionado a falta de evidências concretas de escutas telefônicas, o tribunal concluiu que as provas apresentadas eram suficientes para confirmar a ilegalidade das ações dos tabloides.

Conclusão e impacto duradouro

A vitória do Príncipe Harry não apenas destaca a importância da privacidade para a família real, mas também levanta questões sobre a ética jornalística. A decisão pode influenciar o comportamento futuro dos tabloides britânicos e tem o potencial de moldar os debates em torno da relação entre a realeza e a imprensa.

Fonte: Estadão