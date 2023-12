Remake de Renascer: solucionado o problema que envolve dois atores da novela

Remake de Renascer: Juan Paiva aparece ao lado do elenco (Divulgação/Globo)

O remake de Renascer não terá apenas um elenco formado por novidades, mas por atores que fizeram parte da versão original da novela, exibida há 30 anos na Globo, como Marcos Palmeira, que vive o protagonista, e Jackson Antunes, que aparece na segunda fase.

Mas, uma curiosidade rola pela web, depois de muitos fãs da novela questionarem se o veterano e Juan Paiva vão viver o mesmo personagem, a resposta foi dada: na verdade, o jovem ator vai interpretar o mesmo papel vivido pelo veterano em 1993.

Remake de Renascer: Juan Paiva e Jackson Antunes trabalham juntos (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: Remake de Elas por Elas: festa de casamento acaba em troca de farpas; entenda

Na adaptação de Renascer, Juan será responsável por reviver João Pedro, um dos filhos de José Inocêncio, o protagonista da novela de Benedito Ruy Barbosa, e Jackson Antunes, que estreou na trama há 30 anos, vai interpretar Deocleciano na segunda fase, padrinho de João.

Os atores gravam cenas juntos na Globo

Durante as filmagens de Renascer, que estreia dia 22 de janeiro, Juan Paiva não escondeu a felicidade de trabalhar com Jackson Antunes: “Estamos gravando nossa primeira juntos. Estou muito feliz. Família bonita”, disse o jovem ator.

A atriz Samantha Jones também estava no set de gravações do remake da Globo. Ela será Zinha na novela adaptada por Bruno Luperi, que é a melhor amiga de João Pedro e que também convive com Deocleciano.

Remake de Renascer: elenco nos bastidores da novela (Reprodução/Instagram)

Jackson também aproveitou para falar sobre a emoção de retornar à novela: “Minha primeira cena e eles falam ‘você já é experiente’. Mentira. Não dormi nada direito esta noite.”

“Este aqui é mestre. Estamos caminhando para tentar chegar neste lugar interessante”, disse Juan para Jackson.

Vale destacar que os três estarão juntos na segunda fase de Renascer, quando Deocleciano vira um apoio para João Pedro, filho rejeitado por José Inocêncio (Marcos Palmeira). O padrinho do jovem será casado com Morena (Ana Cecília Costa).

LEIA TAMBÉM: Paraíso Tropical: casamento de fachada deve aumentar a audiência da Globo