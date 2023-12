Remake de Elas por Elas: festa de casamento acaba em troca de farpas; entenda

A festa de casamento de Taís (Késia) e Pedro (Alexandre Borges) não será só alegria. Durante o evento da amiga no remake de Elas por Elas, Helena (Isabel Teixeira) decide provocar Jonas (Mateus Solano) durante um show.

Acompanhada por Danilo (Erom Cordeiro), a vilã da novela das 18 horas vai usar todo o seu vocabulário para tentar diminuir o ex-marido, que não fica por baixo e afirma que todos se aproximam dela apenas por dinheiro.

Neste momento, a protagonista de Elas por Elas não se cala e diz que Jonas é um desses homens, que se casou com ela apenas por status social. Helena chega a chamar o ex-marido de “pobretão”.

Remake de Elas por Elas: Causadora de BOs, Helena chama o pai de seu filho de "pobretão" em novo barraco público (Divulgação/Globo)

LEIA TAMBÉM: Fim de ano: Ana Castela deixa emoção escapar ao estrear no Especial Roberto Carlos

“Interesse? Tipo um pobretão que casa com uma garota rica? E quando já usufruiu do melhor do mundo, resolve jogar tudo pro alto?”, dispara a mulher, chamando a atenção de todos os convidados do casamento de Taís e Pedro.

Vai rolar ciúmes de ex?

Além da briga em questão, tudo fica ainda pior no capítulo de Elas por Elas quando Adriana (Thalita Carauta) percebe que Jonas está olhando demais para o novo namorado de Helena. Na cena, ela questiona se ele está com ciúmes.

Remake de Elas por Elas: Novo namorado de Helena vira motivo de falatório no casamento de Taís e Pedro (Divulgação/Globo)

O personagem de Mateus Solano no remake da TV Globo foge da conversa e diz que este sentimento não existe, mas a curiosidade dela persiste. Além disso, a vilã de Elas por Elas também percebe os olhares do ex-marido e avisa Danilo que o ex está encarando os dois.

Depois disso, a protagonista vivida por Isabel Teixeira na novela da Globo solta os cachorros e todo o seu veneno em cima de Jonas. Neste momento,ela provoca ele com falas maliciosas sobre sua carreira artística e sugerindo que ele poderia cantar até em velórios. Jonas rebate e diz que cantou por amizade ao noivo e acusa Helena de não compreender o significado da amizade.

LEIA TAMBÉM: O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião