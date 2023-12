Em janeiro deste ano, os atuais integrantes do grupo RBD (Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez), que saíram da novela juvenil ‘Rebelde’, surpreenderam todos os seus fãs ao revelar que embarcariam em uma turnê mundial durante 2023.

A turnê de reencontro começou em 25 de agosto, na cidade de El Paso, Texas, nos Estados Unidos, onde, depois de 15 anos, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez retornaram aos palcos e, desde então, reescreveram a história.

Os membros do RBD ofereceram três concertos no Estádio Mobil Super em Monterrey, no caso de Guadalajara, eles deram dois shows no Estádio 3 de março e, finalmente, terminaram na Cidade do México com 6 concertos no Foro Sol e uma última apresentação no Estádio Azteca, totalizando 7 apresentações na capital do país. Passaram também pelo Brasil.

RBD en 2023. / Foto: Instagram RBD en 2023. / Foto: Instagram

Rebelde lançará documentário ‘Para Sempre RBD’

No entanto, o último concerto na capital do país não é a única surpresa que Rebelde tem para encerrar o ano. Na manhã de segunda-feira, 18 de dezembro, foi anunciado que eles lançarão um documentário através da plataforma ViX, que estará disponível a partir de segunda-feira, 25 de dezembro, o presente perfeito para celebrar o Natal.

"O grupo de pop mexicano mais bem-sucedido em décadas retorna após uma turnê de sucesso pelos Estados Unidos, Colômbia e Brasil para compartilhar o que a reunião do RBD significa para eles", lê-se na sinopse oficial. Além disso, a ViX compartilhou o seguinte: "Reviva o aguardado retorno dos seus ídolos. Um show histórico, 'Soy Rebelde Tour 2023', com sucessos de toda uma geração. 'Para sempre RBD, O Especial', neste 25 de dezembro. Um presente da ViX".