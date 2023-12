Príncipe Harry vence caso de hacker e recebe R$ 900 mil

O advogado do Príncipe Harry, David Sherborne, leu uma declaração real fora do tribunal, destacando uma decisão a favor do duque de Sussex como uma revelação da "prática sistêmica de comportamento ilegal". Uma mensagem forte, alertando organizações de mídia sobre práticas semelhantes, diz o Page Six.

Desde 2019, Harry acusou tabloides britânicos de hackeamento e práticas antiéticas. O julgamento, que começou em junho, incluiu revelações sobre sua vida pessoal e críticas à cobertura da mídia. Sua determinação culminou em uma vitória legal significativa.

Prince Harry wins phone-hacking trial against UK’s Mirror Group Newspapers, awarded $180K https://t.co/rsmHTRwoGW pic.twitter.com/EEyZFIOXkv — Page Six (@PageSix) December 15, 2023

O veredicto ressoa como um alerta para a mídia, destacando a necessidade de práticas éticas. A declaração real enfatiza o compromisso contínuo de Harry com uma imprensa livre e honesta, provocando uma reflexão sobre o papel da mídia na sociedade.

A vitória de Harry na Suprema Corte não apenas repara danos pessoais, no valor de R$ 900 mil, mas também destaca a importância da integridade jornalística e da responsabilidade da mídia perante a sociedade.