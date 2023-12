Príncipe Archie revela seu desejo natalino; e por que ele não ganhará isso...

A Duquesa de Sussex, Meghan Markle, revelou o novo interesse natalino de seu filho, o Príncipe Archie, de 4 anos, enquanto moderava uma sessão de perguntas para a Netflix.

Durante uma Q&A após a exibição especial do curta-metragem "The After" da Netflix, Meghan compartilhou que seu filho estava seguindo os passos do renomado fotógrafo Misan Harriman, responsável por retratos do Duque e da Duquesa de Sussex. Meghan explicou que, ao aprender fotografia com Misan, ela presenteou Archie com uma câmera. Contudo, o jovem príncipe aspirante a fotógrafo desejava uma Leica, uma câmera artesanal de alto custo. Meghan, com bom humor, declarou que Archie não receberá uma Leica, nem mesmo no Natal.

Tradições e presentes inusitados

Embora Archie não encontre uma Leica sob a árvore de Natal este ano, Meghan e Harry já compartilharam tradições e presentes únicos. Em um episódio de 2021 do programa The Late Late Show, Harry revelou que a Rainha Elizabeth presenteou Archie com uma máquina de waffles. Harry mencionou que, agora, a esposa Meg prepara deliciosos waffles orgânicos para o filho, que os adora.

Meghan e o Príncipe Harry, agora residentes na Califórnia, provavelmente passarão as festas de forma privada, algo que se tornou costume desde sua mudança para os Estados Unidos em 2020. Com filhos pequenos, o casal expressa seu deleite em aproveitar cada momento dessa fase como trouxe a People.