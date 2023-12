Paraíso Tropical: casamento de fachada deve aumentar a audiência da Globo

Paraíso Tropical: Taís decide se casar com amigo gay por causa do dinheiro (Márcio de Souza/Globo)

Taís (Alessandra Negrini) é uma verdadeira mau caráter em Paraíso Tropical, prova disso é que a vilã da novela vai se casar por puro interesse e ainda entrega o convite da festa para o seu namorado, que não compactua com a ideia. Tudo vai acontecer nos próximos capítulos da trama de Gilberto Braga na Globo.

Em cenas futuras, a irmã da protagonista avisa Cássio (Marcello Antony) que a cerimônia está marcada, mas ele não será o noivo. O homem fica chocado, principalmente ao vê-la arrumando as malas, mas ele pensa que a amada vai apenas fazer uma rápida viagem.

A vilã de Paraíso Tropical é tão ousada que entrega o convite de seu casamento por interesse ao namrado, que prefere rir da situação achando que é uma brincadeira. Logo, Cássio entende que tudo se passa de um golpe e questiona se Taís vai mesmo se casar por interesse.

Paraíso Tropical: Cássio termina namoro com Taís por causa de plano cruel (Renato Rocha Miranda/Globo)

LEIA TAMBÉM: BBB: Globo divulga quando Camarote será revelado; o reality show está chegando

Sem responder nada, Taís entrega o convite de casamento e diz ainda que ficaria muito feliz se o namorado pudesse comparecer. Cássio fica em choque já que não esperava essa reviravolta na vida da namorada: “Tá aqui o meu convite de casamento. Eu queria muito que você estivesse do meu lado nessa hora. Meu casamento é hoje”, diz a vilã.

Paraíso Tropical: Alessandra Negrini caracterizada como Taís (João Miguel Júnior/Globo)

O personagem de Marcello Antony em Paraíso Tropical decide terminar o namoro depois da cara de pau da mulher, que assume que vai se casar com um amigo gay para se aproveitar do dinheiro da família, que é milionária. Indignado, Cássio assume que desta vez Taís passou dos limites e afirma que ela criou um plano desonesto. Então, ele decide terminar tudo com a vilã da novela e não concorda com nada daquilo que ela planeja fazer daqui para frente.

Vale destacar que a megera de Paraíso Tropical também faz outros trambiques durante os capítulos, mostrando que não tem limite. Mais para frente, ela se envolve com Daniel (Fábio Assunção) após descobrir que ele é um executivo protegido por Antenor (Tony Ramos), mesmo sabendo que o rapaz planejava se casar com a sua irmã.

LEIA TAMBÉM: Fim de ano: Ana Castela deixa emoção escapar ao estrear no Especial Roberto Carlos