Margot Robbie e Ryan Gosling vão se reunir novamente em prequel de filme que foi sucesso de bilheteria do início dos anos 2000

Ryan Gosling e Margot Robbie posam na chegada à premiére de 'Barbie' em 12 de julho de 2023, em Londres. 'Barbie' de Greta Gerwig dominou as indicações aos Globos de Ouro com nove menções AP (Scott Garfitt/Scott Garfitt/Invision/AP)

Depois de anos de roubos elegantes e viagens ao redor do mundo, a icônica franquia ‘Ocean’s 11′ está pronta para seu primeiro prequel. Em uma jogada de mestre, Ryan Gosling e Margot Robbie estão supostamente prestes a assumir os papéis dos pais de Danny Ocean, interpretado originalmente por George Clooney, na década de 1960.

Isso marcaria um emocionante reencontro para o casal na tela grande após o sucesso de ‘Barbie’. Os rumores sobre a participação de Gosling e Robbie nessa nova produção têm circulado em Hollywood há meses e, agora, com a bênção do próprio Clooney, a notícia ganhou ainda mais força.

Margot Robbie e Ryan Gosling estarão na nova sequência da saga ‘Ocean’s 11′

Durante a promoção de seu último filme como diretor, ‘The Boys in the Boat’, Clooney brincou: “A Margot Robbie é minha mãe? Sempre pensei assim. E o Ryan Gosling é meu pai, e quando você pensa nisso, faz sentido”. O diretor encarregado deste ambicioso projeto será Jay Roach, conhecido por seus sucessos no mundo da comédia, incluindo os filmes ‘Austin Powers’ e ‘Entrando numa fria’.

Embora grande parte dos detalhes do projeto sejam mantidos em segredo, foi revelado que o filme será uma “aventura de história de amor à moda antiga disfarçada de filme de assalto”. A trama buscará capturar a essência de clássicos como ‘To Catch a Thief’ de Alfred Hitchcock.

Roach, entusiasmado por ter Robbie e Gosling como protagonistas, comentou: “Originalmente, houve algumas perguntas sobre se seria estranho tê-los juntos depois de ‘Barbie’. Mas eu acredito que há alguns casais que você quer ver mais de uma vez juntos.”

O retorno de uma das duplas mais amadas do cinema

O diretor concluiu com: “É uma dupla muito, muito poderosa, sabe? E é o suspense de se eles vão se juntar; eles vão confiar o suficiente um no outro para formar uma equipe? Isso é romântico”. A produção do prequel de ‘Onze Homens e um Segredo’ está programada para começar no próximo ano, com previsão de lançamento nos cinemas em 2025.

Apesar de seu histórico em comédias, Roach demonstrou sua versatilidade com projetos mais sérios como ‘Trumbo’ e ‘Bombshell’, onde trabalhou novamente com Margot Robbie em um papel protagonista.