Jennifer Lopez encanta em vestido verde em festa de Natal com Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck encantaram amigos em uma festa de Natal repleta de estrelas no último sábado. A cantora de "Let's Get Loud" brilhou em um vestido verde cintilante enquanto entoava canções natalinas, incluindo "It's the Most Wonderful Time of the Year" e "Jingle Bells", conforme compartilhado em vídeos no Instagram por amigos presentes.

Embora Affleck não tenha aparecido nos vídeos, fontes relatam que o casal estava de "bom humor" durante a celebração. A festa contou com a presença de diversas celebridades, como Margot Robbie, Michael B. Jordan, Casey Affleck e Lily Rabe.

Diversão para todos

A fonte revelou que as crianças presentes, incluindo Violet Affleck (18 anos) e os gêmeos de Lopez, Emme e Maximilian (15 anos), estavam especialmente envolvidas na música. O evento ocorreu na casa do casal em Beverly Hills, com vídeos nas redes sociais revelando detalhes da decoração natalina como trouxe a Page Six.

Lopez e Affleck já haviam organizado uma festa de Natal no ano anterior, marcando o primeiro Natal como casados. O casal, que se casou em julho de 2022, após reatarem em 2021, celebrou a ocasião com um dueto da música "By Christmas Eve", de John Legend.

A história de amor entre as estrelas de "Gigli" começou em 2002, com um noivado inicial. Após uma separação em 2004 e caminhos diferentes, eles se reconectaram em 2021. Affleck propôs novamente em 2022, consolidando a união do casal.