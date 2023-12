Jennifer Aniston homenageia a "vida extraordinária" de Norman Lear

Jennifer Aniston, estrela de "Friends", presta homenagem a Norman Lear após a notícia do falecimento do prolífico escritor e produtor de TV aos 101 anos. Em uma emocionante postagem no Instagram, Aniston destaca a "vida extraordinária" de Lear e a influência transformadora que ele teve na televisão e na humanidade.

Norman Lear, conhecido por criar a revolucionária série de comédia "All in the Family" nos anos 1970, faleceu em sua casa em Los Angeles de causas naturais. Sua vasta contribuição para a TV inclui também sucessos como "The Jeffersons", "Sanford and Son", "Good Times" e "Maude".

Aniston expressa como os programas de Lear moldaram sua infância e descreve conhecer o ícone de Hollywood como "uma de suas maiores honras". Destacando a habilidade de Lear de abordar temas difíceis, ela lamenta a perda de uma época em que a criatividade na televisão era uma ferramenta de aprendizado e inspiração.

Um tributo carinhoso e pessoal

A atriz compartilha fotos afetuosas dela com Lear e descreve-o como o homem mais amável e gentil. Aniston destaca a capacidade única de Lear de unir pessoas com diferentes pontos de vista, promovendo discussões e entendimento.

Lear, um vencedor de 22 prêmios Emmy, é lembrado não apenas por suas conquistas profissionais, mas por sua admiração pela vida e seu impacto duradouro nas pessoas ao seu redor. Aniston conclui sua homenagem desejando que todos possam seguir o exemplo do playbook de Norman como forma de honrar sua vida extraordinária como trazida à People.

A morte de Norman Lear deixa um vazio na indústria do entretenimento, mas seu legado continuará vivo através das inúmeras obras que deixou para trás.