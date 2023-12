Greta Gerwig, diretora de ‘Barbie’, será a presidente do júri de Cannes 2024

A aclamada diretora Greta Gerwig, cuja última obra-prima, ‘Barbie’, arrecadou impressionantes 1.4 bilhões de dólares na bilheteria global este ano e foi indicada para nove Globos de Ouro, foi designada como presidente do júri do prestigioso Festival de Cinema de Cannes 2024.

Gerwig, conhecida por seu talento e visão única na indústria do cinema, compartilhará sua experiência e perspicácia como líder do júri no evento cinematográfico mais destacado do mundo. Embora a diretora tenha comparecido anteriormente a Cannes ao lado de seu parceiro Noah Baumbach, esta será a primeira vez que ela presidirá o festival.

Greta Gerwig se prepara para ser o rosto de Cannes

Apesar dos primeiros rumores sobre a possível apresentação de ‘Barbie’ em Cannes no início deste ano, o cronograma não coincidiu. O filme da Warner Bros. foi lançado em 19 de julho e rapidamente se tornou um clássico instantâneo, alcançando o título de filme com maior bilheteria mundial em 2023.

Não só lidera as indicações ao Globo de Ouro, mas também é esperado que acumule várias indicações ao Oscar, com alguns críticos sugerindo que poderia ser uma séria concorrente para o prêmio de melhor filme. Greta Gerwig, aos 40 anos, torna-se a primeira diretora americana a assumir o papel de presidente do júri em Cannes.

Este é uma honra que reflete seu impacto significativo na indústria cinematográfica nos últimos anos. Além disso, Greta se tornou a pessoa mais jovem a assumir essa prestigiosa e desejada posição desde a atriz Sophia Loren, que presidiu o júri em 1966 aos 31 anos de idade.

Greta Gerwig fala sobre seu papel como presidente do júri de Cannes 2024

Em um comunicado, Gerwig expressou sua emoção e humildade ao ser escolhida para liderar o júri do Festival de Cinema de Cannes. "Amo os filmes, amo fazê-los, amo ir vê-los, amo falar sobre eles. Como cinéfila, Cannes sempre foi o ápice do que pode ser a linguagem universal do cinema", compartilhou a diretora.

Ela acrescentou que está ansiosa para mergulhar na experiência única de Cannes. A decisão de nomear Greta Gerwig como presidente do júri foi aclamada por Iris Knobloch e Thierry Frémaux, que a consideraram a escolha óbvia ao destacar sua audácia e contribuições significativas para a renovação do cinema mundial.