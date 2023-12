Fuzuê: César descobre os podres de Preciosa e busca uma nova aliada; confira

Fuzuê: César perde a paciência com Preciosa durante festa de recepção (Paulo Belote/Globo)

César Montebello (Leopoldo Pacheco) não veio para ficar, mas sim para pegar o tesouro que sempre desejou e isso Preciosa (Marina Ruy Barbosa) não percebeu. Feliz com o retorno do pai, que ficou sumido por cinco anos, a vilã de Fuzuê está radiante por tê-lo ao seu lado e chegou até a planejar uma festa.

Mas, como foi visto no capítulo desta segunda-feira (18), o homem não estava nem um pouco empolgado com o evento de recepção, montado para mostrar a todos os demais personagens que o chefão da joalheria estava mais vivo do que nunca.

Outro problema que César queria evitar era ser percebido, mas o evento de Preciosa trouxe uma enorme questão para ele, que precisou lidar com a presença de diversos jornalistas na porta da empresa. Todos queriam saber como ele desapareceu e foi dado como morto há cinco anos.

Fuzuê: Antes de ir para o Rio de Janeiro, César aparece em uma casa simples na região amazônica (Léo Rosario/Globo)

Agora, o crápula de Fuzuê está muito irritado e terá que rever o plano para colocar as mãos no tesouro da Dama de Ouro (Zezé Motta). Em um determinado momento, César ainda joga toda sua fúria em Preciosa, algo que nunca aconteceu.

César mais próximo de Luna

O vilão da novela da Globo quer ficar mais próximo de Luna (Giovana Cordeiro), que faz um segundo exame de DNA e descobre ser filha biológica do milionário falido. Ele ainda aproveita para refazer os laços com Maria Navalha (Olívia Araújo), mãe da protagonista de Fuzuê.

Fuzuê: Preciosa arma para Luna ao saber do exame de DNA (Léo Rosario/Globo)

Desta vez, a vilã da novela não conseguiu roubar o teste e trocar o resultado, já que o pai está de volta e comandando tudo. Acontece que antes do exame de paternidade ser realizado, o homem conta uma história comovente para Luna, que acaba sendo convencida e decide provar que César é seu pai.

Porém, não se engane, tudo não passa de um plano de César, que recuperou a memória após cinco anos desaparecido e faz de tudo para colocar as mãos no tesouro da Dama de Ouro (Zezé Motta).

