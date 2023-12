Fim de ano: Ana Castela deixa emoção escapar ao estrear no Especial Roberto Carlos

Especial Roberto Carlos: Ana Castela estreia no fim de ano da TV Globo (Manoella Mello/Globo)

Os tradicionais programas de fim de ano chegam na Globo a partir desta semana. Na sexta-feira (22), o canal exibe mais uma edição do show de Roberto Carlos, logo após o capítulo da novela Terra e Paixão, que desta vez conta com artistas variados no palco, como a cantora sertaneja Ana Castela.

Em sua estreia na programação de fim de ano da Globo, a cantora solta a voz para interpretar os hits Solteiro Forçado e Como Vai Você. Sem poupar elogios, a famosa falou sobre a emoção de cantar ao lado do veterano da música brasileira.

“Cantar com o Roberto Carlos é o tipo de sonho que, quando a gente cresce, sabe que precisa ser realizado. Ele é muito querido”, disse a cantora.

Nos bastidores da gravação do especial da Globo, Ana Castela aproveitou para eleger qual a sua música preferida. Segundo a famosa, Como é Grande o Meu Amor Por Você está no Top 10: “Eu cantava para minha mãe essa música na escola”, lembra ela, emocionada.

Além da cantora sertaneja, outros famosos da atualidade fazem parte do show de Roberto Carlos, que será exibido no final desta semana, como Luísa Sonza.

A pausa forçada de Roberto Carlos

Em 2021, o rei voltou a gravar o seu especial da Globo, que tinha sido cancelado por causa da pandemia da covid-19. Naquela época, o artista precisou ensaiar em casa, onde tem um estúdio particular, e também obedecer um restrito plano de saúde, que incluiu o distanciamento social, para evitar a contaminação.

Geralmente, as gravações do Especial Roberto Carlos acontecem no mês de novembro, dentro dos estúdios da Globo, que naquele ano optou em filmar em dois estúdios diferentes.

Vale destacar que em 2020, o Especial Roberto Carlos não foi gravado, por causa da pandemia, e a Globo optou por fazer uma atração com cenas recortadas, o que provocou um misto de tristeza e frustração da audiência.

