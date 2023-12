Anitta zomba de Peso Pluma com um divertido vídeo do TikTok

Anitta zomba do Peso Pena após evento ‘TikTok In The Mix’. / Foto: Getty Images Anitta zomba do Peso Pena após evento ‘TikTok In The Mix’. / Foto: Getty Images (Rich Fury/Getty Images for TikTok)

No dia 10, realizou-se o primeiro concerto global ao vivo da plataforma TikTok, intitulado ‘TikTok In The Mix’, onde o cantor mexicano Peso Pluma e Anitta estrearam a sua mais recente colaboração, intitulada “Bellakeo.

No entanto, isso não foi o que chamou a atenção dos internautas, mas sim a atitude que Peso Pluma tomou após a provocativa dança que Anitta fez no palco e, para piorar, com Nicki Nicole presente, que é a atual parceira do intérprete.

El peso pluma evitando mirarle el culo a la Anitta aún cuando esta se lo estaba restregando descaradamente es la prueba fehaciente de que los hombres cuando nos enamoramos somos fieles 24/7pic.twitter.com/hDTigeZ8Oh — Rhevolver (@Rhevolver) December 11, 2023

Nessa apresentação, centenas de internautas aplaudiram a reação de Peso Pluma, onde afirmam que ele mostrou respeito para com sua namorada Nicki Nicole e enfatizaram que ele foi um excelente namorado ao recusar dançar com a cantora brasileira. "Isso prova que quando um homem está apaixonado, ele é fiel", pode-se ler nos comentários.

Anitta zomba de Peso Pluma com um divertido vídeo de TikTok

Esse vídeo rapidamente se tornou viral nas redes sociais e chegou até Anitta, que não perdeu a oportunidade de zombar do divertido momento que fez Peso Pluma passar durante a transmissão ao vivo do show do TikTok que aconteceu em Mesa, Arizona, nos Estados Unidos, no último domingo.

Anitta zomba do Peso Pena após evento ‘TikTok In The Mix’. / Foto: Getty Images (Rich Fury/Getty Images for TikTok)

Anitta, através de sua conta oficial no TikTok, compartilhou um vídeo onde ela está dançando para seu amigo, que está completamente estático, o que poderia ser uma referência a Peso Pluma, sem deixar de mencionar que ao fundo é possível ouvir a música ‘Bellakeo’ que o mexicano e a brasileira têm juntos.