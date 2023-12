Vanessa Hudgens revela por que optou pela privacidade em casamento com Tucker

A atriz Vanessa Hudgens, 34 anos, e o jogador de beisebol Cole Tucker, 27 anos, surpreenderam o mundo ao manterem o casamento no México, em 2 de dezembro, em segredo.

Em uma entrevista à Vogue, Hudgens abriu as portas de sua cerimônia, destacando o vestido da estilista Vera Wang e o véu personalizado com a inscrição "Mrs. T December 2nd, 2023" em uma fonte gótica.

A atriz expressou sua gratidão por manter o casamento em sigilo, revelando que até confiscou os celulares dos convidados. "Foi realmente o final de semana mais mágico da minha vida", compartilhou Hudgens. "Estou tão grata por termos tido um casamento privado, e ajudou que eu confiscasse os telefones de todos."

Hudgens compartilhou a intensidade emocional do momento em que caminhou até o altar. "Não façam 'first looks', porque ver um ao outro no altar pela primeira vez é o momento mais emocionante da minha vida", aconselhou. "Eu realmente me curvei quando vi o Cole e tive que respirar fundo, me forçar a continuar caminhando, porque poderia ter caído no chão."

Uma história de amor moderna

O casal, que se conheceu em uma chamada de grupo de meditação no Zoom, teve rumores de namoro em novembro de 2020. Hudgens e Tucker anunciaram o noivado em fevereiro, compartilhando desde então o amor que os une.

Hudgens, conhecida por seu papel em "High School Musical", revelou ter tomado a iniciativa no relacionamento. "Se eu quero algo ou alguém, estou indo atrás. Eu simplesmente entrei nas mensagens dele e disse: 'E aí, foi legal te conhecer.' Então, acho que não há vergonha em dar o primeiro passo", afirmou.

A atriz compartilhou com a People em março sua surpresa com o pedido de Tucker, destacando a emoção do momento. "Fiquei extremamente surpresa. Definitivamente tínhamos falado sobre isso, mas não esperava que acontecesse da maneira que aconteceu e no momento em que aconteceu. Isso me pegou de surpresa, e eu estava chorando copiosamente." Vanessa Hudgens, agora comprometida, revela que o sentimento é incrível, trazendo uma sensação de segurança.