Vanessa Hudgens quase desmaia ao conhecer local do casamento na selva mexicana

Vanessa Hudgens e o jogador de beisebol Cole Tucker uniram-se em matrimônio no último sábado, e a escolha do local não foi sem aventuras. A atriz, conhecida por seus papéis em High School Musical, compartilhou com a Vogue os desafios e emoções ao explorar seu local de casamento no Azulik City of Arts, em Tulum, México.

Através do Instagram, Hudgens deparou-se com o Azulik Hotel e, apaixonada, sugeriu a Tucker que considerassem o local para a lua de mel. Essa ideia logo evoluiu para a possibilidade de casarem-se lá. "Eu disse a Cole, 'Podemos vir aqui em nossa lua de mel?teríamos fotos incríveis. Espera, talvez possamos nos casar aqui?!'", relembrou.

Ansiosa por conhecer o hotel pessoalmente, Vanessa fez uma visita rápida a Tulum durante as filmagens do último filme da série Bad Boys. Ao chegar, ela teve uma longa excursão pelo local. No entanto, o calor tropical se tornou intenso, levando-a quase a desmaiar. "Estava tão quente e senti que ia desmaiar," compartilhou.

A revelação no coração da selva

Ao final da excursão, Hudgens descobriu que o local cerimonial, o Azulik City of Arts, ficava a 45 minutos na selva. Cética sobre a possibilidade de levar toda a festa até lá, ela iniciou a jornada. "Eu pensava, 'Não tem como conseguirmos fazer nosso casamento aqui - como vamos levar todos até aqui por essa estrada de terra acidentada?'", revelou.

Contudo, todas as dúvidas desapareceram ao se deparar com o museu. "Eu sabia que era o nosso lugar," disse ela. "Senti que fui transportada para uma utopia, diferente de tudo que já vi. Era lúdico, mágico, e eu simplesmente me apaixonei."

Vanessa e Cole trocaram votos emocionados ao ar livre, criando um dos momentos mais marcantes da vida da atriz. "Eu realmente me inclinei para o lado quando vi o Cole e precisei respirar fundo para continuar caminhando, pois poderia ter caído no chão," compartilhou. A emoção do casamento ainda ecoa para Hudgens, que descreve o fim de semana como "genuinamente o mais mágico de sua vida."

Localizada a cerca de uma hora e meia ao sul de Cancún de carro, Tulum tornou-se um ponto quente entre as celebridades de Hollywood. Hudgens e Tucker juntam-se a uma lista que inclui Kate Bosworth, Leonardo DiCaprio, Kristen Cavallari, Julianne Hough e Alessandra Ambrosio, que escolheram Tulum como destino nos últimos anos como trouxe a People.