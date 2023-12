Tom Holland elogia Zendaya como sua ''conselheira honesta'' no trabalho

Em uma conversa moderada pela SAG-AFTRA Foundation e compartilhada no YouTube, Tom Holland, o talentoso ator de 27 anos, não economizou elogios para sua namorada, Zendaya. Durante a discussão abrangente sobre sua carreira e a recente série "The Crowded Room", Holland revelou a sinceridade da atriz como um ativo valioso em sua vida profissional.

Questionado sobre a quem ele recorre para obter opiniões sobre seu trabalho, Holland prontamente respondeu: "Zendaya é provavelmente a pessoa mais honesta comigo". Ele expressou sua apreciação por essa qualidade, destacando a necessidade de uma abordagem franca em sua vida.

Além de Zendaya, Holland mencionou Robert Downey Jr. e Benedict Cumberbatch, seus colegas de elenco da Marvel, como pessoas cujas opiniões ele respeita e busca para orientação. Sobre Downey Jr., ele brincou, dizendo que o ator é "muito honesto, às vezes até demais", mas ressaltou seu respeito pelas opiniões francas que o veterano compartilha.

Privacidade no relacionamento

Holland e Zendaya estão ligados romanticamente desde 2016, quando foram escalados juntos para "Spider-Man: Homecoming". Embora tenham oficializado o relacionamento apenas em 2021, o casal costuma manter detalhes de sua vida pessoal em sigilo. Recentemente, foram vistos brincando carinhosamente enquanto assinavam pôsteres de "Spider-Man: No Way Home" em prol da instituição de caridade The Brothers Trust, da família Holland.

Em uma entrevista para o podcast "On Purpose with Jay Shetty" em julho, Holland destacou sua determinação em manter o relacionamento com Zendaya privado, descrevendo-o como "a coisa que guardo com mais devoção". Ele enfatizou a importância da privacidade para ambos, concentrando-se no que os faz felizes fora do mundo de Hollywood, como relembrou a People.