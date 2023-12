Terra e Paixão: Globo deixa escapar a ‘vingança final’ de Caio contra Antônio

O final de Terra e Paixão está chegando e, por isso, muitos desfechos começam a surgir, como a vingança de Caio (Cauã Reymond) contra Antônio (Tony Ramos), que acontece depois que o fazendeiro deixa a prisão.

Sim, o vilão da novela das 21 horas na Globo vai parar atrás das grades (saiba tudo mais abaixo) e, após isso, o filho decide que é hora de mostrar quem ele realmente é para todos os moradores de Nova Primavera.

Na cena, o personagem de Cauã Reymond em Terra e Paixão usa sua influência e convence um jornalista conhecido para falar tudo que o pai já fez de errado. Neste momento, o filho de Agatha (Eliane Giardini) exibe um vídeo do pai sendo agressivo na saída da cadeia e sua ideia é que o conteúdo viralize em toda cidade.

Terra e Paixão: Caio faz de tudo para encontrar Aline no final da novela (ManoellaMello/Globo)

Tal ação de Caio cai como uma bomba e Antônio perde todo o seu prestígio, já que os demais poderosos da novela da Globo decidem abandoná-lo à própria sorte, ou seja, o vilão não conta mais com a ajuda de ninguém influente em Nova Primavera.

Como Antônio vai preso

Depois de muitos crimes, o personagem de Cauã Reymond na novela de Walcyr Carrasco perde a paciência com o pai e decide que é hora de falar tudo que sabe. Neste momento, o protagonista de Terra e Paixão planeja uma vingança, que conta com a ajuda do delegado.

Terra e Paixão: Após crimes, Antônio será preso na reta final da novela da Globo (Ellen Soares/Globo)

Enquanto segue procurando sua amada, Caio convoca o delegado Marino (Leandro Lima) por dentro da situação e relembra o assassinato do primeiro marido de Aline (Bárbara Reis).

“Eu, Caio La Selva, digo com todas as letras. Foi o Ramiro (Amaury Lorenzo) quem atirou no Samuel (Ítalo Martins)! E ele atirou a mando do meu pai, Antônio La Selva!”, dispara o galã da Globo. Neste momento, o policial diz que Antônio pode ser preso.

Depois de um tempo, o personagem de Tony Ramos aparece preso, mas isso dura pouco, afinal, ele ainda conta com a ajuda de amigos poderosos.

