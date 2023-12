Taylor Swift revela detalhes íntimos de sua casa em NY

A superestrela Taylor Swift abriu as portas de seu apartamento em Nova York, revelando os elementos decorativos que tornam o espaço verdadeiramente especial. Em uma entrevista à Time para a capa de 'Pessoa do Ano de 2023', a cantora compartilhou detalhes íntimos que dão aos fãs um vislumbre de sua vida por trás das portas fechadas.

Entre os itens mais queridos de Swift está uma foto de sua avó, Marjorie, uma cantora de ópera que inspirou uma faixa em seu álbum 'Evermore', de 2020.

A cantora também exibe com orgulho uma boneca Barbie de Stevie Nicks, enviada pela própria Nicks, adornando sua cozinha. Uma carta emoldurada de Paul McCartney, presente do lendário cantor dos Beatles, encontra seu lugar no banheiro da artista.

Destacada pela 'Time' como um destaque no apartamento de Swift, a cantora encontrou azulejos decorativos para sua lareira enquanto fazia compras em Paris com sua mãe, Andrea. Ela compartilhou sobre a importância de sua família em sua carreira, brincando que são um "negócio familiar pequeno."

Nova York na música de Swift

Nova York tem sido uma fonte de inspiração para a ganhadora do Grammy, desde que se mudou para a cidade, em 2014. Das músicas queridas como 'Welcome to New York', de 1989, a 'Cornelia Street' de 'Lover', a Big Apple desempenha um papel central em suas composições.

O apartamento na West Village, onde Swift viveu em 2016, foi à venda por impressionantes US$18 milhões, mas a listagem não está mais disponível. O imóvel, que apresenta três lareiras a gás, pisos de madeira e um elevador, destaca-se por sua piscina interna privativa, com mais de 30 pés, abrindo-se para um pátio ao ar livre.

Ao recordar a experiência de Swift alugando o local, o ex-proprietário David Aldea, executivo da Soho House, compartilhou como ela apreciou cada detalhe, tornando a transação uma delícia segundo levantou a People.