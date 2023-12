Remake de Elas por Elas: a vida de Lara vira um inferno; Globo muda tudo de novo

Lara (Deborah Secco) é uma das protagonistas mais cativantes no remake de Elas por Elas, mas nem ela passou despercebida pela Globo que busca melhorar a audiência da novela das 18 horas. Nos próximos capítulos, a vida dela vai virar de cabeça para baixo e a personagem vai comer o pão que o diabo amassou, como diz o ditado popular.

Acostumada com muito luxo e requinte, Lara terá uma nova realidade para lidar nos próximos dias. Em breve, a protagonista da adaptação da Globo vai sofrer um golpe daqueles e perder tudo que o falecido marido deixou.

Acontece, que a personagem de Deborah Secco na novela das 18 horas acredita demais em Roberto (Cássio Gabus Mendes) e acaba perdendo o escritório de advocacia de Elas por Elas. A tramóia ainda faz com que Lara fique sem joias, carro e até a casa luxuosa onde vive com a filha.

Remake de Elas por Elas: Deborah Secco, Reginaldo Faria e Késsia em cena da adaptação de 2023 (Paulo Belote/Globo)

A tragédia deve render também alguns momentos cômicos, já que a protagonista do remake terá que lidar com uma nova realidade, longe do luxo ao qual estava acostumada. Aprender a cozinhar e limpar uma casa serão tarefas complexas para a dondoca de Elas por Elas.

Além disso, para tentar se reerguer, Lara começa a trabalhar em casa, buscando uma maneira de superar as adversidades com seu próprio esforço, algo que não aconteceu na versão original da novela da Globo, em 1982.

Lara manda Mário pra rua

Remake de Elas por Elas: Mário Fofoca tem uma nova paixão (Divulgação/Globo)

Outro problema paralelo da personagem envolve Mário Fofoca (Lázaro Ramos), que acaba percebendo que ama a advogada. Tudo acontece depois que ela revela sua paixão pelo detetive, mas leva um fora.

Momentos depois, o homem decide se declarar para Érica (Monique Alfradique), mas não consegue ao perceber que também não tira a protagonista da novela da cabeça. Enquanto ele tenta uma nova chance, Lara decide se afastar de Mário, dispensando os serviços dele.

