Príncipes George, Louis e Charlotte seguem rigorosa rotina 'real' de dormir

O Príncipe George, a Princesa Charlotte e o Príncipe Louis, filhos de William e Kate, seguem uma rotina noturna rigorosa, sob a supervisão atenta da babá Maria Borrallo.

Maria Borrallo, formada na prestigiada Norland College, é conhecida por impor um conjunto rigoroso de regras, incluindo a proibição de 'bagunça' com as crianças. Ela viaja com a família real e, anteriormente, morava no Palácio de Kensington antes da mudança de Kate e William para Windsor com seus três filhos.

Uma das regras estabelecidas pela babá é que as crianças devem brincar ao ar livre, independentemente do clima. Além disso, a rotina inclui um rígido horário de dormir às 19h e a introdução de novos sabores e alimentos a cada poucos dias para desencorajar a seletividade alimentar.

Preparação para eventos reais

Borrallo enfatiza a educação através de brincadeiras, como jogos e quebra-cabeças, enquanto o tempo de tela das crianças é limitado pelos pais. Além disso, é responsabilidade dela explicar às crianças o comportamento esperado em eventos reais. Louis Heren, especialista no Norland College, destaca que Maria Borrallo prepara os pequenos para eventos reais, incentivando-os a serem exemplares.

Com regras que vão além de um horário de dormir e incluem a exploração ao ar livre e uma abordagem educativa única, a rotina das crianças reais sob os cuidados da babá Maria Borrallo é, sem dúvida, extraordinária.

O objetivo é garantir que, mesmo em eventos públicos, como desembarques de aviões, as crianças estejam sempre sorridentes e comportadas, proporcionando uma imagem impecável da realeza britânica como relembrou o The Mirror.